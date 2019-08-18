Altay - Ümraniyespor: 1-3

STAT: İzmir
Atatürk
HAKEMLER: Murat Erdoğan (xx), Seyfettin Ünal (xx), Cem Özbay (xx)
ALTAY: Aydın
(x) – Erhan (x), Gençer (xx), Abdülkerim (x), Özgür (x), Deniz (xx), Yılmaz (x) (Dk. 46 Leandrinho x), Putsila (xx), Tatos (x) (Dk. 40 Murat xx), Kappel (xxx), Paixao (xx)
ÜMRANİYESPOR: Burak (xx) – Alaaddin (xxx), Fernandes (xx), Tarık (xxx), Gökhan (xx), Timur (xx), Serkan (x) (Dk. 71 Muhammed xx), Bahadır (xx) (Dk. 66 Akabueze x), Nouri (x) (Dk. 67 Gomis xxx), Emircan (xxx), Gimbert (xxx)
GOLLER: Dk. 17 Emircan, Dk. 81 Gimbert, 90+5 Gomis (Ümraniye) - Dk. 51 Kappel (Altay
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KIRMIZI KART: Dk. 37 Özgür (Altay)
SARI KARTLAR: Özgür (Altay) - Gimbert, Tarık, Timur, Serkan (Ümraniye)
TFF 1'inci Lig'de ilk hafta mücadelesinde Altay evinde Ümraniyespor'a 3-1 mağlup oldu. Konuk ekibin gollerini 17'nci dakikada Emircan, 81'inci dakikada Gimbert, 90+5'inci dakikada Gomis attı. Altay'ın tek sayısı 51'inci dakikada Kappel'den geldi.
17'nci dakikada konuk ekip öne geçti. Kalesini terk eden Altay kalecisi Aydın'ın uzaklaştıramadığı topla buluşan Emircan'ın sol çaprazdan aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
22'nci dakikada İzmir ekibi tehlikeli geldi. Ceza sahası dışından Paixao'nun sert şutunda kaleci Burak uzanarak topu son anda kornere tokatladı.
37'nci dakikada Altay bir kişi eksik kaldı. Siyah-beyazlılarda sol bek Özgür, orta sahada Emircan'a yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı. İlk yarı Ümraniyespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
51'inci dakikada Altay skora denge getirdi. Sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Kappel, müthiş bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin uzanamayacağı uzak köşeden çatala gönderdi: 1-1.
69'uncu dakikada sol çaprazdan Altaylı Murat'ın orta şut karışımı vuruşunda top üst direğe çarpıp auta çıktı.
81'inci dakikada Ümraniyespor'da Emircan'ın sağdan ortasında ceza sahasında Gimbert sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-2.
90+5'inci dakikada Altay'ın kazandığı serbest vuruşta kaleci Aydın gol atma umuduyla kalesini terk edip rakip ceza sahasına yöneldi. Ümraniyespor kontra atağında soldan ceza sahasına giren Gomis, topu boş kaleye göndererek maçın skorunu belirledi: 1-3.
- İzmir