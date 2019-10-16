Haberler » Spor » Altay ve Harun antrenmana katılmadı

Altay ve Harun antrenmana katılmadı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında pazar günü deplasmanda Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

16.10.2019 20:37Altay ve Harun antrenmana katılmadı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında pazar günü deplasmanda Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana gribal enfeksiyon geçiren kaleciler Altay ve Harun katılmadı.

Fenerbahçe, Denizlispor hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma, koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla süren idmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sakatlıkları süren Dirar ve Emre Belözoğlu'nun tedavileri sürerken, Kruse özel program dahilinde çalıştı.

Sarı-lacivertli ekip, Denizlispor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Denizlispor, Fenerbahçe, Altay, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
22:02 Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
22:02 Sergen Yalçın futbolcularından 6 km istedi
22:02 Boluspor, çıkış yakalamak istiyor
21:47 Trabzonspor Marşı için ödüllü beste yarışması düzenlendi
21:44 Fenerbahçe Öznur Kablo evinde galip
21:37 FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
21:28 Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
16.10.2019 22:13:20