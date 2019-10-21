Altay vites yükseltti

TFF 1'inci Lig'de Bursaspor'u 2-1 yendikten sonra Altınordu'yu 3-0 mağlup eden Altay, zirve yarışına ağırlığını koymaya başladı.

Sezona Cesar Grup Ümraniyespor mağlubiyetiyle başlayan siyah-beyazlılar, daha sonra oynadığı 7 müsabakada 4 galibiyet, 3 beraberlik alarak tırmanışa geçti. Ligde 8 haftada 15 puan toplayan Altay, lider Hatayspor'un 2 puan gerisinde 3'üncü sıraya yerleşti. Süper Lig hedefiyle başladığı sezonda şimdiye kadar aldığı sonuçlarla taraftarının yüzünü güldüren Altay, 28 yıl sonra gelen Altınordu zaferiyle iyice kenetlendi. Taraftarlar maçtan sonra teknik direktör Sait Karafırtınalar ve futbolcuları bağrına bastı.

Oyuncularını kutlayan teknik patron Karafırtınalar, "Çok önemli bir maçtan iyi futbolla önemli bir 3 puan aldık. Oyunumuz gelecek adına bizi oldukça umutlandırdı. İlk yarıda Altınordu sert bir oyun sergiledi. Çok ciddi pozisyonlar yakaladılar ama karşılık verdik. İkinci yarıda oyun anlayışımızı değiştirdik. İkinci bölgede beklemeyi, geniş alanları kullanmayı tercih ettik. Neticesinde iki tane gol bulduk ve oyunun kontrolü tamamen bize geçti. Takımım tecrübeli, öne geçtiğinde kazanmak için ne gerekiyorsa onu yaptılar. Hepsini tebrik ediyorum" diye konuştu.

PAİXAO'DAN GOLLERE DEVAM

Altay'da ilk 5 haftada gol atamayan Portekizli gol kralı Marco Paixao, son 3 maçta rakip fileleri 5 kez sarsarak kendine geldi. Geçen sezon 29 gol atan Paixao, bu sezon ilk gol sevinçlerini 6'ncı haftadaki Adanaspor deplasmanında yaşadı. Adana ağlarına 2 gol bırakan usta santrfor, Bursaspor'un ardından dün Altınordu karşısında 2 gol daha atmayı başardı.

- İzmir