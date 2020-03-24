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Altaylı futbolcular çalışmalarına evlerinde devam edecek

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da futbolcular çalışmalarına evlerinde devam edecek.

24.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:40
Altaylı futbolcular çalışmalarına evlerinde devam edecek
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay 'da futbolcular çalışmalarına evlerinde devam edecek.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, siyah-beyazlı futbolcuların antrenmanlarını bireysel olarak teknik ekibin verdiği program dahilinde evlerinden sürdürdüğü belirtildi.
Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde dün toplanan siyah-beyazlı futbolcuların gerçekleştirilen toplantının ardından antrenman yaptığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Altay, Spor

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