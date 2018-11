- Altaylı Hüsamettin çocukluk hayalini yaşıyor

19 Kasım 2018 Pazartesi 11:38



- Altaylı Hüsamettin çocukluk hayalini yaşıyorİZMİR - Altay'da top koşturan Hüsamettin Yener, altyapısından yetiştiği ve taraftarı olduğu kulüpte forma giyiyor olmasından gurur duyduğunu söyledi. Henüz 8 yaşında bir çocukken 2003 yılında Altay'ın kapısından giren Hüsamettin Yener, alt yaş kategorilerinde gösterdiği başarılı performans sayesinde henüz 15 yaşında A takım kadrosuna alındı. O tarihten beri siyah-beyazlı takımda görev yapan Yener, çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Dededen Altaylı olduklarını belirten deneyimli futbolcu, "8 yaşında geldiğim Altay'da oynamak benim için çocukluk hayaliydi. İnanılmaz bir his benim için. Zaten ailecek Altay taraftarıyız. Taraftarı olduğum takımda forma giyiyor olmak benim için gurur verici. Zor zamanlarda da buradaydım. Başka takımlara gitme şansım da oldu ancak Altay'dan hiç ayrılmadım. Bu kulübe bir vefa borcumun olduğunu düşündüğüm için Altay'da kaldım. Ailem de her zaman her anımda yanımda oldu. Kendimi çok şanslı hissediyorum" ifadelerini kullandı.Hedef üst sıralarLigi de değerlendiren Yener, Adana Demirspor galibiyetiyle birlikte çıkışa geçeceklerini belirterek, "Zorlu bir süreci geride bıraktık. Aslında bu tarz inişleri her takım yaşayabiliyor. Adana Demirspor'u yenerek iyi bir galibiyet aldık. Şimdi lige verilen milli arayı en iyi şekilde değerlendirip geride kalan maçlarda iyi skorlar almak için mücadele edeceğiz. Seri yakalayıp hedefimiz olan üst sıralara tutunmak istiyoruz. Altay yeri her zaman Süper Lig. Maçlardan önce de biz arkadaşlarımızla bunları hep konuşuyoruz. Altay her maçını kazanmak için sahaya çıkar" dedi.Gözü Süper Lig'deBireysel olarak hedeflerine de değinen başarılı hücum oyuncusu, bu hedefler doğrultusunda çalışmaktan vazgeçmeyeceğini söyledi. Yener, konuşmasına şöyle devam etti: "Hedefim Süper Lig'de sürekli oynayan bir futbolcu olabilmek. Tabii ondan sonra da A Milli Takım forması giymek istiyorum. Bu hedeflere ulaşabilmek için çalışıyorum. Çalışmaya devam edip bir gün bu hedeflere ulaşabileceğime inanıyorum."