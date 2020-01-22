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Altaylı Kerim Avcı'dan "Hazırım" mesajı

Altay'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Kerim Avcı, fiziksel olarak hazır olduğunu belirterek, "İlk maçıma çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

22.01.2020 13:14 | Son Güncelleme: 22.01.2020 13:19Altaylı Kerim Avcı'dan
'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Kerim Avcı, fiziksel olarak hazır olduğunu belirterek, "İlk maçıma çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altay'ın devre arasında kadrosuna dahil ettiği Kerim Avcı, transfer sürecinde Altay taraftarından aldığı mesajların kendisini bir kat daha heyecanlandırdığı söyledi. Tecrübeli orta saha oyuncusu, 'i yakından tanımasının en büyük artılarından biri olduğu vurgulayarak, 106 yıllık büyük bir camiaya gelmekten büyük gurur duyduğunu ifade etti. İlk maçına çıkmayı sabırsızlıkla beklediğini söyleyen Kerim Avcı, "Çok tecrübeli bir kadronun içine geldim. Altay geçen sezonun ikinci devresinde çok iyi çıkış yakalamıştı. Kaliteli kadromuz, taraftarımızın desteğiyle kısa sürede iyi sonuçlara imza atacak" dedi.

"Fiziksel olarak hazırım"

Antalya kampının son günü takıma katılmasının dezavantaj gibi görünse de kendisinin hazır olduğunu belirten gurbetçi futbolcu, "Maç eksiğim var; ancak antrenmansız değilim. Almanya'da özel çalışmalarımı hiç aksatmadım. Fiziksel olarak şu an yüzde 85'lerdeyim. Kendimi iyi hissediyorum ve oynayacak durumdayım. Gün geçtikçe daha iyi olacağım. İlk maçıma çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Taraftarımızın desteğiyle kısa sürede iyi sonuçlar gelecek. Kadro kalitemiz ortada. Hedefimiz; öncelikle play-off hattı. Ancak Süper Lig'e doğrudan çıkacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kerim Avci, İzmir, Altay, Spor

Kaynak: İHA

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