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Altaylı Kerim Avcı: "Haziran başına kadar tamamen iyileşip, sahalara döneceğim"

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın orta saha oyuncusu Kerim Avcı, sakatlığının haziran başına kadar tamamen iyileşeceğini tahmin ettiğini belirtti.

09.04.2020 15:52 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:52
Altaylı Kerim Avcı:
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay 'ın orta saha oyuncusu Kerim Avcı, sakatlığının haziran başına kadar tamamen iyileşeceğini tahmin ettiğini belirtti.
Altay Kulübünden yapılan açıklamaya göre, liglere verilen ara öncesi Fatih Karagümrük deplasmanında sakatlanan ve sağ diz dış yan bağında yırtık tespit edilen Kerim Avcı, bireysel antrenmanlara başladı.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen oyuncu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin bir anlamda kendisine yaradığını belirterek, bu süreçte sakatlığının tamamen iyileşmesini umut ettiğini aktardı.
Avcı, şunları kaydetti:
"Takım olarak iyi bir hava yakalamıştık. Karagümrük deplasmanında golümü attım ancak maçın sonlarına doğru şanssız bir sakatlık yaşadım. Tedavi sürecim gayet iyi geçti. Şu anda düz koşulara başladım. En kısa sürede iyileşmek istiyorum. Tüm takım arkadaşlarım evlerinde çalışıyor. Ben de hocamız ve doktorlarımızın vermiş olduğu programa göre çalışıyorum. Liglerin ne zaman başlayacağı net değil. Umarım haziran başına kadar tamamen iyileşip, sahalara geri döneceğim."
Kerim Avcı, Altay camiası olarak bu sezon Süper Lig hedefleri olduğunu ve bunu gerçekleştirmeyi çok arzuladıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Kerim Avci, Altay, Spor
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