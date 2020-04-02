Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Altaylı minikler dijital antrenmanla form tutuyor

Altay Futbol Okulları, bünyesindeki öğrenciler için ev şartlarına uygun olarak hazırlanmış ilk dijital antrenman programını gerçekleştirdi.

02.04.2020 14:00 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:00
Altaylı minikler dijital antrenmanla form tutuyor

Altay Futbol Okulları, bünyesindeki öğrenciler için ev şartlarına uygun olarak hazırlanmış ilk dijital antrenman programını gerçekleştirdi. İlk video antrenman programı, siyah beyazlı kulübün futbol okulları resmi sosyal medya hesabından yayınlandı. Haftanın 3 günü yayınlanacak derslerin ilkinin ardından Altay Altyapı Direktörü Mahmut Gözüaçık, öğrenciler ve velilere koronavirüsünden dolayı evde kalınan şu günlerde minik Altaylıların çalışmalarını aksatmaması için neler yapmaları gerektiği detaylı bir şekilde anlattı.

Türkiye ve tüm dünyanın şu anda zorlu bir süreçten geçildiğini kaydeden Gözüaçık, "Büyük bir salgın niteliğindeki koronavirüsü nedeniyle zor bir dönemden geçmekteyiz. Biz Altay Futbol Okulları ailesi olarak, bu zorlu günlerde yanınızda olmak istiyoruz. Sizleri de ailemizin fertleri olarak görüyoruz ve destek olmak istiyoruz. Bilindiği üzere uzmanlar, düzenli fiziksel aktivitenin, dengeli beslenmenin ve uyku düzeninin önemine vurgu yapmaktadırlar. Altay Futbol Okulları olarak öncelikli görevimiz, sağlıklı bireyler olarak hayatınızı sürdürmenize katkı sağlamak ve bunun için de uzaktan da olsa sizlere sporu ulaştırmak" dedi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Futbol, Altay, Spor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Spor ››Altaylı minikler dijital antrenmanla form tutuyor - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Karantinayı ihlal eden Ronaldo’ya ağır hakaret: O hayvanı gönderin Spor
Karantinayı ihlal eden Ronaldo'ya ağır hakaret: O hayvanı gönderin
Zlatan kafaları karıştırdı! Emeklilik için çarpıcı itiraf Spor
Zlatan kafaları karıştırdı! Emeklilik için çarpıcı itiraf
Rüştü Reçber’in son durumu hakkında, eşinden sevindirici haber Spor
Rüştü Reçber'in son durumu hakkında, eşinden sevindirici haber
Yıldız futbolcu rezil oldu! +18 site detayı, sosyal medyayı yıktı Spor
Yıldız futbolcu rezil oldu! +18 site detayı, sosyal medyayı yıktı
İşte Vedat Muriqi’e talip olan dünya devi! F.Bahçe bonservisi belirledi Spor
İşte Vedat Muriqi'e talip olan dünya devi! F.Bahçe bonservisi belirledi
Mesut’un Amine’ye aldığı doğum hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı Spor
Mesut'un Amine'ye aldığı doğum hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı
G.Saray’da Falcao depremi! İndirimi reddetti, yeni takımıyla anlaştı Spor
G.Saray'da Falcao depremi! İndirimi reddetti, yeni takımıyla anlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya, Güneş’ten dev destek Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya, Güneş'ten dev destek

Son Dakika Spor Haberleri

14:40: Hamit Altıntop'tan dayanışma mesajı - Spor 14:40: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği,... - Spor 14:38: Antalyaspor Kulübü Derneği'nden Milli Dayanışma Kampanyasına 500 bin TL'lik destek - Spor 14:32: Imran Louza'nın FC Nantes Formasıyla En İyi Anları - Spor 14:32: David Beckham'ın Sihirli Sağ Ayağı - Spor 14:20: Portekizli siyasetçiden, karantinayı ihlal eden Ronaldo'ya: O hayvanı buradan gönderin - Spor 13:00: Ibrahimovic'ten emeklilik açıklaması: Ne istediğimi bile bilmiyorum - Spor 12:18: Rüştü Reçber'in son durumu hakkında eşi bilgi verdi: Ateşi kontrol altına alındı, gelişmeler iyi yönde - Spor 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor - Haberler 11:20: Filipinler Devlet Başkanı'ndan korona yasaklarına uymayanlara uyarı: Karşı gelen vurulacak - Haberler 11:06: Lazio'nun talip olduğu Vedat Muriqi için Fenerbahçe 20 milyon euro istiyor - Spor 10:28: Mesut Özil, 80 milyon TL'lik evini doğum yapan Amine Gülşe'nin üzerine yaptırdı - Spor