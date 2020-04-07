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Altaylı Paixao'dan taraftara mesaj: "Daha güçlü döneceğiz"

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın forvet oyuncusu Marco Paixao, "Hep birlikte koronavirüsü karşı birlikte olacağız. Bu iş burada bitmedi.

07.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:56
Altaylı Paixao'dan taraftara mesaj:
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay 'ın forvet oyuncusu Marco Paixao, "Hep birlikte koronavirüsü karşı birlikte olacağız. Bu iş burada bitmedi. Yakında daha güçlü döneceğiz." diye konuştu.
Altay'dan yapılan açıklamaya göre, bu sezon 28 maçta 17 gol atan Portekizli forvet oyuncusu Marco Paixao, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.
Taraftar ve arkadaşlarını sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyaran Paixao, "Evimde kalıyorum. Hep birlikte koronavirüsü karşı birlikte olacağız. Bu iş burada bitmedi. Yakında daha güçlü döneceğiz. Şu anda takım arkadaşlarımla beraber idman yapamıyoruz. Dünyanın değişik liglerinde forma giyen arkadaşlarımla da konuşuyorum. Onlar da aynı bizim durumda. Herkes evinde çalışarak bir şekilde formunu korumaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.
Altay Kulübünü tesislerde gerekli dezenfeksiyon çalışmalarını yaptığını aktaran Paixao, teknik ekip tarafından hazırlanan programa hem evinde hem de tesislerde uyduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Altay, Spor
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