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Altaylı Yılmaz Özeren: "Bu arayı psikolojik olarak atlatacak takımlar ön plana çıkacak"

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle liglere verilen aranın futbolcuları da psikolojik olarak etkilediğini, bunun üstesinden gelecek takımların başarı sağlayacağını ifade etti.

08.04.2020 10:42 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:42
Altaylı Yılmaz Özeren:
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay 'ın orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle liglere verilen aranın futbolcuları da psikolojik olarak etkilediğini, bunun üstesinden gelecek takımların başarı sağlayacağını ifade etti.
Altay'dan yapılan açıklamaya göre 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren, Altay TV'nin Instagram canlı yayınına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Liglerin ertelenmesinin ardından teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın verdiği programa göre idmanlarını yaptığını aktaran Yılmaz Özeren, evde bireysel çalışmaların yanı sıra tesislerde izole bir şekilde antrenmana çıktığını ifade etti.
Ara verilmeden önce takım olarak çok iyi bir hava yakaladıklarını kaydeden Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bu virüs insanları psikolojik olarak etkiledi. Futbolcular olarak bizler de etkilendik. İşimiz futbol oynamak olduğu için ligler başlayacakmış gibi kendimizi hazır tutmak zorundayız. Tabii ki her ne kadar bireysel çalışsak da bu toplu bir şekilde antrenman yapmaya benzemiyor. Sonuçta futbol sahada 22 kişi ile oynanan bir oyun. Benim şahsi fikrim yeniden ligler başladığı zaman bu arayı psikolojik olarak atlatacak takımlar ön plana çıkacaktır. İnşallah bu süreç bir an önce biter. Futbol oynamayı çok özledik."

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Altay, Spor
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Haberler ›› Spor ››Altaylı Yılmaz Özeren: 'Bu arayı psikolojik olarak atlatacak takımlar ön plana çıkacak' - Spor
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