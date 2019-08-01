Alternatif Bank aktiflerini %16 artırdı

Konsolide rakamlara göre aktiflerini 2018 yıl sonuna göre %16 oranında artırarak 30 milyar TL seviyesine yükselten Bankanın, nakdi ve gayri nakdi kredilerle ekonomiye sağladığı destek 24,1 milyar TL oldu. Bu dönemde gerçekleşen 290,9 milyon TL'lik son sermaye artışıyla da sermaye yeterlilik oranı %18,2'ye yükseldi.

Alternatif Bank, yılın ikinci çeyreğinde reel ekonomiye desteğini artırarak bilanço büyümesini sürdürdü. Konsolide rakamlara göre, bankanın toplam aktif büyüklüğü geçen yılın sonuna göre %16 artarak 30 milyar TL'ye ulaştı. Bankanın ikinci çeyrekte nakdi (finansal kirama alacakları dâhil) ve gayri nakdi kredilerle ekonomiye sağladığı destek 24,1 milyar TL, mevduat hacmi ise 15,6 milyar TL oldu. Konsolide net kârı da 111,2 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Finansal sonuçlarla ilgili görüşlerini paylaşan Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, "Alternatif Bank olarak, yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyrekte gösterdiğimiz performansın üzerinde bir büyüme gerçekleştirdik. Bu dönemde kredi ağırlıklı büyümeyle devam ederken, özellikle pazar payı kazanımında, özel bankalar arasında hem kredilerde hem de mevduatlarda sektörün üzerinde büyüyerek hedeflerimiz doğrultusunda ekonomiye sağladığımız desteği sürdürdük. Öz kaynaklarımız yıl sonuna kıyasla %39 büyürken, sermaye yeterlilik rasyomuz 290,9 milyon TL'lik son sermaye artışımızla %18,2 seviyesine ulaştı. Bu süreçte verimliliğimizi yüksek tutarak geçtiğimiz yıl başlayan büyüme trendimizi sürdürdük ve kârlılık rasyolarımızı sektöre oranla artırmaya devam ettik.

İkinci çeyrekte reel ekonomiye sunduğumuz destekleri yeni finansman kaynaklarıyla çeşitlendirdik. IFC'den beş yıl vadeli 100 milyon dolar, Katarlı muhabirlerimizden Doha Bank'tan da 100 milyon dolar kaynak sağladık. Bu kredileri başta kadın girişimciler ve KOBİ'lerimiz olmak üzere iş ve ticaret dünyamızın kullanımına sunacağız.'' dedi.

Bu dönemde dış ticaretin finansmanı ve sundukları hizmetlerin kalitesi anlamında uluslararası kurumlar tarafından ödüllere layık görüldüklerini belirten Gür, sözlerini şöyle tamamladı: "EBRD'nin Dış Ticaret Finansman Programı kapsamında 'Türkiye'nin En Aktif Kullanıcısı' ve Commerzbank tarafından da 'STP Mükemmellik' ödülünün sahibi olduk. Bu ödüller, Bankamızın sergilediği başarılı performansla, dış ticaret alanındaki etkinliğini teyit etmesi adına özel bir anlam taşıyor.

Önümüzdeki dönemde 'Danışman bankacılık' anlayışıyla sunduğumuz terzi usulü ürün ve hizmetlerimizi uzman kadromuz, güçlü muhabir banka ilişkilerimiz, dijitalleşme yolunda attığımız önemli adımlarla ülke ekonomimize ve müşterilerimize sunmaya devam edeceğiz.''