Haberler » Güncel » Alternatif Bank Genel Müdür Yardımcılığı'na yeni atama - Haber

Alternatif Bank Genel Müdür Yardımcılığı'na yeni atama

Alternatif Bank'ın Mali İşler ve Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Hamdi İlkay Girgin vekaleten atandı.

08.01.2020 11:18 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:18 Alternatif Bank Genel Müdür Yardımcılığı'na yeni atama
Alternatif Bank'ın Mali İşler ve Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Hamdi İlkay Girgin vekaleten atandı.

Banka açıklamasına göre, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bölümü'nde alan Hamdi İlkay Girgin, işletme yönetimi yüksek lisans eğitimini ise Imperial College London'da tamamladı.

Girgin, 2001-2010 yılları arasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda (BDDK) Bankalar Yeminli Murakıbı olarak görev aldı. 2010'da Alternatif Bank Ailesi'ne Mevzuat ve Uyum Bölümü Yöneticisi olarak katılan Girgin, 2020 yılı ocak ayından bu yana da Mali İşler ve Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor.

Açıklamada atamayla ilgili görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, "Banka olarak reel sektöre verdiğimiz desteği sürdürürken, tüm paydaşlarımızla el ele çıktığımız büyüme yolculuğunda, basiretli yaklaşımımız ve danışman bankacılarımızla değer yaratmayı amaçlıyoruz. Bu yolculukta Mali İşler ve Planlama alanında Hamdi İlkay Girgin'in Alternatif Bank'a önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Genel Müdür Yardımcısı Hamdi İlkay Girgin ise "9 yıldır parçası olduğum Alternatif Bank ailesinin hedeflerine ulaşmasında yeni görevimle daha fazla katkıda bulunacak olmaktan mutluluk duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Alternatifbank, CEO, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:04   Kırşehir'deki tarihi değirmen korumaya alındı - Haber
12:04   Tasarruf AŞ, ev sahibi olmak isteyenlere alternatif çözümler sunuyor - Haber
12:04   Mitsubishi Electric çalışanı "Basın Dostu 50 İletişim Lideri" arasında yer aldı - Haber
12:03   Otomobil takla attı; ehliyetsiz Eray öldü - Haber
11:58   Büyükçekmeceli muhtarlardan Anıtkabir ziyareti - Haber
11:22   İran'ın saldırısı sonrası Amerika'nın HAARP sistemini devreye soktuğu iddia edildi - Haber
11:04   Odun toplarken renkli taşı gören genç, bilim adamlarına taşın fotoğrafını attı - Haber
00:15   İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Haber
22:53   İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti - Haber
22:03   Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı - Haber
8.01.2020 12:04:33