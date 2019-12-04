Alternatif Bank konut kredi faizini %0,98'e indirdi

Bankanın konut kredisinden yararlanmak isteyenler, esnek ödeme planı ve 120 aya kadar tüm vadelerde yüzde 0,98 faiz oranı avantajıyla konut kredisi kullanabilecek.

Alternatif Bank, sunduğu terzi usulü ürün ve hizmetlerle ekonomiye verdiği desteği, konut kredisiyle sürdürüyor. Banka, kira öder gibi ev sahibi olmak isteyen müşterileri için konut kredisinde faiz oranını %0,98'e indirdi. Müşterilerin ihtiyaçlarına özel hazırlanan esnek ödeme planlı krediden 120 aya kadar tüm vadelerde yararlanılabiliyor.

Alternatif Bank Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek konuyla ilgili olarak; "Banka olarak reel ekonomiye sunduğumuz desteği her zaman önceliklerimiz arasında görüyor, müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel terzi usulü çözümler geliştiriyoruz. Bu anlayışla piyasalardaki olumlu gelişmeleri desteklemek ve konut sektörünün hareketlenmesine katkı sağlamak amacıyla konut kredi faizlerimizi %0,98'e indirdik. Bu sayede müşterilerimizin avantajlı fiyatlarla ev sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine katkı sunmak istiyoruz'' dedi.

Alternatif Bank'ın avantajlı konut kredisine tüm şubelerinden başvuruda bulunulabiliyor.