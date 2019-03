Alternatif Bank'tan 272,7 Milyon TL'lik Sermaye Artışı

Kaynak: AA

Alternatif Bank, 2019 ve sonrası büyüme hedefleri doğrultusunda sermayesini 272,7 milyon TL artıracak.Alternatif Bank'tan yapılan açıklamaya göre, tescil sürecini takiben tamamlanacak nakit sermaye girişiyle birlikte bankanın ödenmiş sermayesi 1,44 milyar TL'ye yükselirken, sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 17,5 seviyesinin üzerine çıkacak.Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, Alternatif Bank olarak iş planları doğrultusunda emin adımlarla ilerlerken, risk yönetiminden taviz vermeden, bankanın aktif kalitesini her zaman öncelikleri arasında tutarak başarılı bir performans ortaya koyduklarını belirtti.Gür, "Gerçekleştirdiğimiz sermaye artışı stratejik büyüme planımız doğrultusunda bize güç verirken, hissedarımız The Commercial Bank'ın, Alternatif Bank ve Türkiye ekonomisine duyduğu güvenin de somut göstergelerinden biri olarak önem taşıyor. Sermaye artışı, aynı zamanda bilançomuzun daha da güçlenmesi ve krediler yoluyla ülke ekonomisinin sürdürebilir büyümesine sağlayacağımız destekler açısından da önemli bir rol oynayacak." ifadelerini kullandı.Alternatif Bank Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve The Commercial Bank Grup Üst Yöneticisi (CEO) Joseph Abraham da Türkiye'nin potansiyeline güvendiklerini, uluslararası çapta en büyük yatırımları olan ve gösterdiği performansla büyüme ivmesini sürdüreceğini öngördükleri Alternatif Bank'a tam desteklerini sunduklarını aktararak, şunları kaydetti:"Alternatif Bank, Commercial Bank Grubu'nun 5 yıllık stratejik planının önemli aktörlerinden biri konumunda. Bugüne kadar toplam 1 milyar ABD dolarına ulaşan yatırımımız ve son sermaye artışımız da bu anlayışımızın somut bir yansıması. Stratejik ortaklık çerçevesinde Türkiye ve Katar arasında her geçen gün gelişen ticaret ve yatırımların daha da ileri taşınması için Commercial Bank ve Alternatif Bank olarak aktif rol oynayacağız ve Alternatif Bank'a olan desteğimiz uzun vadede devam edecek."