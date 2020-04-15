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Alternatif Bank'tan 307,7 milyon liralık sermaye artışı

Alternatif Bank uzun vadeli büyüme planları doğrultusunda sermayesini 307,7 milyon lira artırdı.

15.04.2020 10:26 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:26
Alternatif Bank'tan 307,7 milyon liralık sermaye artışı
Alternatif Bank uzun vadeli büyüme planları doğrultusunda sermayesini 307,7 milyon lira artırdı.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından onaylanan ve tescil sürecini takiben tamamlanacak nakit sermaye girişiyle beraber, bankanın ödenmiş sermayesi 2 milyar liranın üzerine çıkmış oldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, "Son yıllarda konjonktürel gelişmelerin etkilerini yoğun olarak hissediyoruz. Alternatif Bank olarak böylesi dönemlerde, ekonomiye sunduğumuz desteği sürdürmek ve de artırmak için önemli adımlar atıyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz dönüşüm çalışmaları kadar, sermaye artışlarımız da bize önemli katkılar sağlıyor. Hissedarımız Commercial Bank ile birlikte belirlediğimiz stratejik plana sadık kalarak, uzun vadeli hedeflerimize uygun ilerliyoruz. 2023 yılına kadar toplamda 300 milyon dolarlık bir sermaye artışı planladık.
2018 yılı başından bugüne kadar da 1 milyar lirayı aşan kısmını gerçekleştirdik. Son sermaye artışımızı da içinde bulunduğumuz küresel salgının etkilerine rağmen hissedarımızın bankamıza ve ekonomimize duyduğu güveni yansıtması açısından çok kıymetli buluyoruz. 'Danışman ve basiretli bankacılık' anlayışımızla, aktif kalitemizden ve risk yönetiminden taviz vermeden müşterilerimize desteklerimiz sürecek. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kullandırdığımız kredilerin yanı sıra iştiraklerimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel terzi işi ürün ve çözümlerle yanlarında yol arkadaşı olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Alternatifbank, Kaan Gür, Ekonomi
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