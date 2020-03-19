Alternatif Bank'tan koronavirüs önlemi
Alternatif Bank, koronavirüs salgını salgını nedeniyle çalışanlarının, müşterilerinin ve toplumun sağlığını en büyük önceliği görerek bankacılık hizmetlerinin devamlılığını sağlayacak bir dizi önlemi hayata geçirdi.
19.03.2020 10:48 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:48
Alternatif Bank, koronavirüs salgını salgını nedeniyle çalışanlarının, müşterilerinin ve toplumun sağlığını en büyük önceliği görerek bankacılık hizmetlerinin devamlılığını sağlayacak bir dizi önlemi hayata geçirdi.
Alternatif Bank'ın açıklamasına göre, banka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında bazı önlemler aldı.
Banka , müşterilerine kesintisiz hizmet sunarken, ilk günden itibaren aldığı önlemleri Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın yönlendirmeleri doğrultusunda düzenli olarak gözden geçirerek güncel tutuyor. Tüm çalışanlarına sürekli bilgilendirme ve hatırlatmalarla birlikte sosyal mesafenin artırılmasını sağlayacak önlemler almaya devam ediyor.
Bu kapsamda bazı uygulamaları hayata geçiren banka, şube ve genel müdürlük çalışanlarının uzaktan bağlantı ve evden çalışma modeliyle çalışmasını sağladı.
Hamileler ve kronik rahatsızlığı bulunan çalışanlara evden çalışma imkanı tanıyan şirket, bankada çalışanların eğitim ve etkinliklerini ertelerken, iş seyahatleri ve toplantıları asgari düzeye indirdi.
Banka şubeleri, ATM'ler ve genel müdürlük binası yüksek standartlarda dezenfeksiyon kurallarına uygun şekilde sıklıkla temizlenirken, hijyen kuralları en üst seviyede uygulanıyor.
"Şubeler kesintisiz hizmet veriyor"
Şubelerde parayla teması olan çalışanlar eldiven ve maske gibi koruyucu ekipmanlar kullanıyor. Şubeler kesintisiz hizmet vermeye devam ederken toplum sağlığı adına riskleri düşük seviyede tutmak amacıyla müşteriler, yenilenen Alternatif Bank İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık, ATM'ler ve 444 00 55 numaralı Müşteri İletişim Merkezi kanallarına yönlendiriliyor.
Banka, müşterilerinin şube dışı kanallardan işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmeleri için ATM'lerden çekilebilecek günlük para çekme limitini 3 bin liraya yükseltti.
İnternet ve mobil bankacılık kanalları üzerinden EFT ve havale işlemlerini ise bir ay süreyle ücretsiz hale getirdi.
Banka, açıklamasında, müşterilerinin mümkün olduğunca evlerinde kalmalarını, alışverişlerde nakit yerine banka kartı veya kredi kartı ile ödeme yapmalarını istedi.
Alternatif Bank'ın açıklamasına göre, banka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında bazı önlemler aldı.
Banka , müşterilerine kesintisiz hizmet sunarken, ilk günden itibaren aldığı önlemleri Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın yönlendirmeleri doğrultusunda düzenli olarak gözden geçirerek güncel tutuyor. Tüm çalışanlarına sürekli bilgilendirme ve hatırlatmalarla birlikte sosyal mesafenin artırılmasını sağlayacak önlemler almaya devam ediyor.
Bu kapsamda bazı uygulamaları hayata geçiren banka, şube ve genel müdürlük çalışanlarının uzaktan bağlantı ve evden çalışma modeliyle çalışmasını sağladı.
Hamileler ve kronik rahatsızlığı bulunan çalışanlara evden çalışma imkanı tanıyan şirket, bankada çalışanların eğitim ve etkinliklerini ertelerken, iş seyahatleri ve toplantıları asgari düzeye indirdi.
Banka şubeleri, ATM'ler ve genel müdürlük binası yüksek standartlarda dezenfeksiyon kurallarına uygun şekilde sıklıkla temizlenirken, hijyen kuralları en üst seviyede uygulanıyor.
"Şubeler kesintisiz hizmet veriyor"
Şubelerde parayla teması olan çalışanlar eldiven ve maske gibi koruyucu ekipmanlar kullanıyor. Şubeler kesintisiz hizmet vermeye devam ederken toplum sağlığı adına riskleri düşük seviyede tutmak amacıyla müşteriler, yenilenen Alternatif Bank İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık, ATM'ler ve 444 00 55 numaralı Müşteri İletişim Merkezi kanallarına yönlendiriliyor.
Banka, müşterilerinin şube dışı kanallardan işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmeleri için ATM'lerden çekilebilecek günlük para çekme limitini 3 bin liraya yükseltti.
İnternet ve mobil bankacılık kanalları üzerinden EFT ve havale işlemlerini ise bir ay süreyle ücretsiz hale getirdi.
Banka, açıklamasında, müşterilerinin mümkün olduğunca evlerinde kalmalarını, alışverişlerde nakit yerine banka kartı veya kredi kartı ile ödeme yapmalarını istedi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü, Alternatifbank, Banka, ATM, Ekonomi
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