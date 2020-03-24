Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Alternatif Bank'tan koronavirüsle mücadeleye destek - Haberler

Alternatif Bank'tan koronavirüsle mücadeleye destek

Alternatif Bank, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için müşterilerine sunduğu desteklere bir yenisini ekledi.

24.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:50
Alternatif Bank'tan koronavirüsle mücadeleye destek
Alternatif Bank, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için müşterilerine sunduğu desteklere bir yenisini ekledi.
Alternatif Bank'tan yapılan açıklamaya göre, talep etmeleri halinde tüzel ve bireysel müşterilerin, 30 Nisan'a kadar olan kredi ana para, faiz ve taksit ödemeleri mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenebilecek.
Çalışan ve müşterilerin sağlığını korumak için alınan geniş önlemlere ek olarak da 30 Nisan'a kadar internet ve mobil bankacılık üzerinden EFT ve havale işlemleri ücretsiz sunulacak.
ATM'lerden günlük para çekme limiti ise 3 bin liraya yükseltildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Alternatifbank, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi Haberler
Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi
Yargıtay’ın yeni başkanı belli oldu Haberler
Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu
Çin’den gelen koronavirüs ilaçları, uçakla 40 şehre dağıtıldı Haberler
Çin'den gelen koronavirüs ilaçları, uçakla 40 şehre dağıtıldı
Fırsatçılara büyük darbe! 1 milyon sahte maske ele geçirildi Haberler
Fırsatçılara büyük darbe! 1 milyon sahte maske ele geçirildi
Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun’dan gelen haber pes dedirtti Haberler
Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun'dan gelen haber pes dedirtti
PTT önünde sıra kavgası: 1 metre kuralını önemsemediler Haberler
PTT önünde sıra kavgası: 1 metre kuralını önemsemediler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerde yeni dönem başladı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerde yeni dönem başladı
Rizeli belediye koronavirüse karşı kenevirden çözüm üretti Haberler
Rizeli belediye koronavirüse karşı kenevirden çözüm üretti

Son Dakika Güncel Haberleri

16:36: Zabıtanın uyarısına, 'Yaşadık yaşayacağımız kadar' yanıtı verdi - Haber 16:36: Sosyal medyada gündem olan iş adamı Taksim'de 5 bin maske dağıttı - Haber 16:36: Belediye Başkanı Rasim Arı'dan Nevşehirli gençlere büyük müjde - Haber 16:36: Ödemiş'te sendika temsilcileri sağlık çalışanlarına destek verdi - Haber 16:36: Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı - Haber 16:26: Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi - Ekonomi 16:18: Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu - Haber 16:17: TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü - Haber 16:16: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı - Haber 16:11: Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi - Haber 14:55: Emekli maaşını çekmek için PTT önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, sıra kavgası yaptı - Haber 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler
Loading