Alternatif Bank'tan koronavirüsle mücadeleye destek
Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine yönelik mücadele kapsamında Alternatif Bank tüzel ve bireysel müşterilerin,n 30 Nisan'a kadar olan kredi ana para, faiz ve taksit ödemeleri mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar öteledi.
24.03.2020 15:09 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:09
Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine yönelik mücadele kapsamında Alternatif Bank tüzel ve bireysel müşterilerin,n 30 Nisan'a kadar olan kredi ana para, faiz ve taksit ödemeleri mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar öteledi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Alternatifbank, Koronavirüs, Ekonomi