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Alternatif Bank TBB'nin kredi paketine katılıyor

Alternatif Bank, Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) duyurduğu, Koronavirüs salgınının işletmeler üzerindeki olumsuz ekonomik etkilerini azaltmaya yönelik Hazine destekli, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli kredi protokolüne katılacağını açıkladı.

29.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:10
Alternatif Bank TBB'nin kredi paketine katılıyor

Alternatif Bank, Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) duyurduğu, Koronavirüs salgınının işletmeler üzerindeki olumsuz ekonomik etkilerini azaltmaya yönelik Hazine destekli, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli kredi protokolüne katılacağını açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamada, "Alternatif Bank, Koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini azaltmaya yönelik olarak müşterilerine sunduğu desteklere Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında yenilerini ekledi. Banka, salgının istihdam, üretim, ticaret ve ödeme sistemine potansiyel yansımalarını asgari seviyede tutmak amacıyla Hazine desteği ve Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle devreye alınacak olan Çek Ödeme Destek Kredisi ve Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği paketlerine katılacağını açıkladı" denildi.

Buna göre Alternatif Bank, müşterilerinin ticari itibarının korunmasına ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamaya katkı sağlamak amacıyla her iki paketi 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, 12 ay toplam vadeli, yıllık yüzde 9.5 faizle sunacak.

Açıklamada, "Çek Ödeme Destek Kredisi'ni müşteriler, paketin açıklandığı tarihten önce keşide ettikleri gerçek ticari ilişkilere dayalı çeklerinin finansmanı amacıyla yıllık ciro hacmine göre azami 10 milyon TL'ye kadar kullanabilecek. Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği kapsamında ise müşteriler 2020 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında kredi vadesi boyunca azaltma yapmamaları ön koşuluyla yıllık ciro hacmine göre azami 50 milyon TL'ye kadar kredi kullanabilecek. Başvuruların 30 Mart'ta başlayacağı paketlerden, sektör gözetmeksizin salgından olumsuz etkilenen KOBİ'ler, kurumsal ve ticari müşteriler yararlanacak" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Bankalar Birliği, Alternatifbank, Ekonomi

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