Alternatif Bank ve İştiraklerinden Milli Dayanışma Kampanyası'na Destek

Banka , iştirakleri Alternatif Yatırım ve Alternatif Lease ile birlikte bu zorlu dönemin üstesinden gelmek ve salgının ekonomik etkilerini azaltmaya katkı sağlamak için Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na1,5 milyon TL bağışta bulundu.

Kaynak: Bültenler