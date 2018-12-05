Alternatif Sahne Voyvo Konseri İle Gençleri Coşturdu

Voyvo isimli rock müzik topluluğunun konseri, gençler tarafından ilgiyle izlendi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerinin çamaşır yıkama ve ütüleme, sosyalleşme, kitap okuma, ders çalışma, çay-kahve gibi çeşitli ihtiyaçlarını ücretsiz bir şekilde karşılamaları için hayata geçirilen Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi, Alternatif Sahne adı altında gerçekleştirilen etkinliklerle gençlerin sınav stresinden uzaklaşmaları için birçok imkân sağlamaya devam ediyor.

Alternatif Sahne, aynı zamanda tiyatro, müzik, tartışma grupları gibi uğraşı alanlarında boş zamanlarını değerlendirmek, kendilerini geliştirmek ve yeteneklerini sergilemek isteyen gençler için de fırsat yaratıyor.

VOYVO ALTERNATİF SAHNEYİ ISITTI

Her hafta farklı etkinliklere ev sahipliği yapan Alternatif Sahne, bu hafta İstanbul kökenli rock müzik topluluğu Voyvo'yu ağırladı. Üniversiteli gençlerin büyük ilgisini çeken konserde gençler coşkulu müzik eşliğinde eğlenceli bir gece geçirdiler.

Kendi kitlesi bulunan ve konserlerinde ağırlıklı olarak kendi bestelerine yer veren Voyvo, yaklaşık iki saat süren enerjik sahne performansı ile Tekirdağ seyircisinin beğenisini kazandı. Soğuk havaya rağmen gençlerin ilgi gösterdiği konser, Voyvo'nun enerjisi ile Alternatif Sahne'yi ısıttı.