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Alternitif Bank ve iştiraklerinden Milli Dayanışma Kampanyası'na 1,5 milyon liralık destek

Alternatif Bank, iştirakleriyle birlikte Milli Dayanışma Kampanyası'na 1,5 milyon lira katkıda bulundu.

07.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:08
Alternitif Bank ve iştiraklerinden Milli Dayanışma Kampanyası'na 1,5 milyon liralık destek
Alternatif Bank, iştirakleriyle birlikte Milli Dayanışma Kampanyası'na 1,5 milyon lira katkıda bulundu.
Alternatif Bank'tan yapılan açıklamaya göre banka yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı çalışanları ve müşterileri için ilk günden bu yana aldığı önlemlerin yanında, ülke olarak büyük bir dayanışma ruhuyla verilen mücadeleye destek olmak amacıyla önemli bir adım daha attı.
Banka , iştirakleri Alternatif Yatırım ve Alternatif Lease ile birlikte bu zorlu dönemin üstesinden gelmek ve salgının ekonomik etkilerini azaltmaya katkı sağlamak için Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1,5 milyon lira bağışta bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Alternatifbank, Banka, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Alternitif Bank ve iştiraklerinden Milli Dayanışma Kampanyası'na 1,5 milyon liralık destek - Ekonomi

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