Alterra Standından Cilt Tipine Uygun Organik Ürün Nasıl Seçilir?

Anlatsana dediniz ya hep. Gitmişken anlattım : ) Alterra doğal kozmetik standını sizin için çektim. Cilt tipinize uygun ürün seçmeniz için serilerin nasıl kolay sıralandığını göstermek için. Şampuan almak için gelmiş, stand arasında tanıştığımız, ama rica üzerine bana görüntülemede yardım eden Güzin hanıma çok çok teşekkür ederim. Başka türlü detaylı alamayacaktım. Yorgun ciltler, yaşlanmış ciltler, yağlı ciltler, kuru ciltler ve hassas ciltler için birkaç seri var. Önemli olan cilt tipinize uygun seriden temizleme, serum, nemlendirme, göz ürünlerini bir bütün olarak disiplinle uygulamak. NaTrue sertifikaları olan gayet makul fiyatlı iyi içerikli ürünler www.natrue.org sitesinden organik kriterlerine göz atabilirsiniz. Ben ürünlerimi 4 Aralık
tarihinde Trump
AVM'deki Rossmann'dan aldım. %50 İndirim vardı. Alterra'dan aldığım kozmetiklerin isimleri:
Duschgel bio-Limette & Bio-Agave duş jeli
2 In 1 Reinigungs-Emulsion Aloeli cilt temizleme sütü Narlı
Yorgun saçlar için olan şampuan Feuchtigkeits-Shampoo
Narlı Saç kremi (silikonsuz)
Narlı Bio aloe veralı saç maskesi Haarkur Bio-Granatapfel& Bio-Aloe Vera serisi susuz ciltlere
Alterra Sprey deodorant Jojoba& Bio Salbei Adaçaylı sprey alüminyumsuz deodorant Alterra serileri cilt tipine göre şöyle:
Narlı seri: Yorgun ve kuru ciltler için. İlk kırışıklarla beraber kullanılacak olan seri
Hamamelis ve Lotus serisi: Yağlı ve Karma ciltler için (Su nanesi içeriyor)
Aloe Vera serisi: Kuru ve hassas ciltler için
Orkide serisi. Olgun ve yorgun ciltler için.
Sensitiv Serisi: Alerjiye yatkın hassas ciltler için (Alman alerji ve astım kuruluşu tarafından onaylı)
Hydro Serisi: Susuz
, ince ciltler için. (Beyaz çay ve hyalüronik asit içeriyor)
Edelweiss Serisi: Çok olgun sarkma ve kırışık sorunları olan ciltler için.
Susuz,Narlı
12 Aralık 2018 Çarşamba 17:35