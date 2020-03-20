Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Altgeçitte ilerleyen kamyonet yol ile köprü arasına sıkışarak havada asılı kaldı - Haberler

Altgeçitte ilerleyen kamyonet yol ile köprü arasına sıkışarak havada asılı kaldı

Kartal'da alt geçidin üstündeki köprünün yüksekliğini fark etmeyen kamyonet sürücüsü kazaya neden oldu.

20.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:43
Kartal 'da alt geçidin üstündeki köprünün yüksekliğini fark etmeyen kamyonet sürücüsü kazaya neden oldu. Alt geçitte ilerleyen kamyonet yol ile köprü arasına sıkışarak asılı kaldı. Sürücü, devrilme tehlikesine karşı kamyoneti halat ile köprü duvarına bağladı.
Kartal Kordonboyu Mahallesi Üsküdar Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, alt geçidin üzerindeki köprünün yüksekliğini fark etmeyen kamyonet sürücüsü Veysi Koçak , yoluna devam etti. Kamyonetin kasası köprüye takılınca araç sıkıştı. Köprüye takılarak yan şekilde havada asılı kalan kamyonetin sürücüsü kendisini dışarı attı. Sürücü, yan duran kamyonetin devrilmemesi için, kamyoneti köprünün duvarına halatla bağladı. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yol trafiğe kapatılarak güvenlik önlemleri alındı. Kamyonetin sıkıştığı yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.
Alt geçitten geçmeye çalışırken kamyoneti yolun üstündeki köprüye sıkışan sürücü Veysi Koçak, "Güzergah her zaman kullandığım güzergah. Ama köprünün ekini yeni yapmışlar, fark etmedim. Baktım ki arabam sıkıştı. Arabam yan durdu. Devrilme şansı vardı. İçinden indim" dedi.
(İHA) Altgeçitte ilerleyen kamyonet yol ile köprü arasına sıkışarak havada asılı kaldı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Altgeçitte ilerleyen kamyonet yol ile köprü arasına sıkışarak havada asılı kaldı
Etiketler : Üsküdar, Kartal, Koçak, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti Haberler
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti
Caminin kapalı olmasına öfkelenip kapıyı kırmaya çalıştı Haberler
Caminin kapalı olmasına öfkelenip kapıyı kırmaya çalıştı
Dünya Sağlık Örgütü ’20 koronavirüs aşısı geliştirildi’ deyip aşının çıkacağı tarihi verdi Haberler
Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi
En uzun ömürlü insanların yaşadığı ilçe koronaya göz açtırmıyor! Haberler
En uzun ömürlü insanların yaşadığı ilçe koronaya göz açtırmıyor!
Bakanlıktan kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak Haberler
Bakanlıktan kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı Haberler
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı
Bu ilimizde berberler kapısına kilit vurdu! 15 gün kapalı olacaklar Haberler
Bu ilimizde berberler kapısına kilit vurdu! 15 gün kapalı olacaklar
Belediyeler faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira almayacak Haberler
Belediyeler faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira almayacak

Son Dakika Güncel Haberleri

Tarihi eserler ele geçirildi - Haber Bakan Kurum: Su hizmetleri kesintiye uğratılmayacak - Haber Siirt'te umreden dönenlere sıkı takip - Haber Samsun'da sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım müjdesi - Haber ADD Trakya Bölge Sorumlusu Melek Esmer, trafik kazasında hayatını kaybetti - Haber Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti - Haberler Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi - Haber Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı - Haberler Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü - Haber Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur - Haber Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı - Haber Son dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu - Haber
Loading