Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Altgeçitte ilerleyen kamyonet yol ile köprü arasına sıkışarak havada asılı kaldı - Haberler

Altgeçitte ilerleyen kamyonet yol ile köprü arasına sıkışarak havada asılı kaldı

Alt geçitte ilerleyen kamyonet yol ile köprü arasına sıkışarak havada asılı kaldı Yan duran kamyonetin devrilmemesi için halatlı önlem Kartal'da alt geçidin üstündeki köprünün yüksekliğini fark etmeyen kamyonet sürücüsü kazaya neden oldu.

20.03.2020 16:41 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:45
Alt geçitte ilerleyen kamyonet yol ile köprü arasına sıkışarak havada asılı kaldı
Yan duran kamyonetin devrilmemesi için halatlı önlem
İSTANBUL - Kartal 'da alt geçidin üstündeki köprünün yüksekliğini fark etmeyen kamyonet sürücüsü kazaya neden oldu. Alt geçitte ilerleyen kamyonet yol ile köprü arasına sıkışarak asılı kaldı. Sürücü, devrilme tehlikesine kamyoneti halat ile köprü duvarına bağladı.
Kartal Kordonboyu Mahallesi Üsküdar Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, alt geçidin üzerindeki köprünün yüksekliğini fark etmeyen kamyonet sürücüsü Veysi Koçak , yoluna devam etti. Kamyonetin kasası köprüye takılınca araç sıkıştı. Köprüye takılarak yan şekilde havada asılı kalan kamyonetin sürücüsü kendisini dışarı attı. Sürücü, yan duran kamyonetin devrilmemesi için, kamyoneti köprünün duvarına halatla bağladı. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yol trafiğe kapatılarak güvenlik önlemleri alındı. Kamyonetin sıkıştığı yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.
Alt geçitten geçmeye çalışırken kamyoneti yolun üstündeki köprüye sıkışan sürücü Veysi Koçak, "Güzergah her zaman kullandığım güzergah. Ama köprünün ekini yeni yapmışlar, fark etmedim. Baktım ki arabam sıkıştı. Arabam yan durdu. Devrilme şansı vardı. İçinden indim" dedi. Altgeçitte ilerleyen kamyonet yol ile köprü arasına sıkışarak havada asılı kaldı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Altgeçitte ilerleyen kamyonet yol ile köprü arasına sıkışarak havada asılı kaldı
Etiketler : Kartal, Koçak, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

AK Parti Ceyhan İlçe Kongresi ertelendi - Haberler Pütürge'de kar kalınlığı 4 metreyi aştı - Haberler İkinci yargı paketi TBMM'de (3) - Haberler Güler Yücel, eşi Can Yücel'in yanında toprağa verildi - Haberler Bursa'da jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu - Haberler Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti - Haberler Caminin kapalı olmasına sinirlenen vatandaş, kapıyı zorlayarak kırmak istedi - Haberler Polonya'da ele geçirilen kaçak votkalar, koronavirüse karşı dezenfektan olarak kullanılacak - Haberler Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı - Haberler Adalet Bakanı Gül: Eşinde koronavirüs çıkan hakim arkadaşımızın durumu iyi - Haberler
Loading