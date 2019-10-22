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Altı yıl aradan sonra geri dönen Behzat Ç. bitiyor mu?

Altı yıl aradan sonra internet dizisi olarak geri dönen Behzat Ç'nin yeni sezonda BluTV ile anlaşamadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

22.10.2019 10:43

Başrollerini Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçuoğlu ve Canan Ergüder'in oynadığı Behzat Ç. dizisi altı yıl aradan sonra internet dizisi olarak geri döndü. Kadrosuna yeni isimlerin katıldığı ve bölümü soluksuz izlenen dizinin yeni sezonda BluTV ile anlaşamadığı için yayınlanmayacağı iddia edildi.

45 DAKİKALIK SÜRE 60 DAKİKAYA ÇIKARILDI

BluTV, dizinin 45 dakikalık formatını 60 dakikaya çıkaracağını ve yeni sezon çekimlerinin de yakında başlayacağını duyurmuştu. Diğer yandan yeni sezonda 'Harun' gibi klasikleşmiş karakterlerin geri döneceğine dair söylentiler ortaya atılmıştı.

"PROJE DURDU, ANLAŞAMADILAR"

Webtekno'nun iddiasına göre Behzat Ç., beşinci sezon için yapım öncesi aşamasındayken iptal oldu. Dizide Behzat'ın ağabeyi Şevket'e hayat veren Ege Aydan, Instagram hesabındaki bir gönderisine yapılan yoruma yanıt verdi. Aydan, yeni sezonun vaktini soran bir takipçisine, "Proje durdu ne yazık ki anlaşamadılar" şeklinde yanıt verdi. Aydan, yorumunu kısa süre sonra sildi.

SESSİZLİĞİNİ KORUYORLAR

Behzat Ç. hakkında yapılan haberlere ve hayranların baskılarına rağmen heniz BluTv'den bir açıklama gelmedi.

Altı yıl aradan sonra geri dönen Behzat Ç. bitiyor mu?

Erdal Beşikçioğlu, Canan Ergüder, BluTV, Magazin

YORUMLAR (6)
DR:O kadar dizi var buna sıra gelene kadar kıyamet kopar
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YUSUF:Harunsuz tadi yok. Onceki kadarda keyif alamadim ben
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ADINIZI YAZIN:şevket abi çenesini tutamamış yine
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SIKINTI:HER ŞEYİ TADINDA BIRAKMAK LAZIM.
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DELİ:arkadaş normal platforma dönsün izleyicisi ile kavuşsun.
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YORUMCU:Bİ HALT ETMEZ DİZİ
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