ALTİD Başkanı Sili, turizm sektörünü değerlendirdi
Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, "Sektöre destek paketi oluşturulması için çalışmalar yapılıyor.
16.03.2020 21:30 | Son Güncelleme: 16.03.2020 21:30
Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, "Sektöre destek paketi oluşturulması için çalışmalar yapılıyor. Maliye Bakanımız da açıklamalarında bunun sinyalini verdi." dedi.
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu üyesi de olan Sili, dernek binasında gazetecilere, koronavirüs salgınının dünya genelinde sorun olduğunu söyledi.
Salgına karşı Türkiye'de ciddi tedbirler alındığını vurgulayan Sili, "Önlemlerin, vatandaşımızın sağlığı ve salgının yayılmaması adına son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Alınan önlemlerle kendi vatandaşlarımızı salgına karşı korurken bir yandan da misafirlerimizin sağlığını korumuş oluyoruz. Yapılan çalışmaları değerli buluyoruz." dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile sürekli istişare halinde olduklarını belirten Sili, şunları kaydetti:
"Durumun en düşük seviyede atlatılması ve bertaraf edilmesi için turizmcilerin sunduğu öneriler ve bakanlığın çalışmaları var. Sektöre destek paketi oluşturulması için çalışmalar yapılıyor. Maliye Bakanımız da açıklamalarında bunun sinyalini verdi. Bu paketin içeriğinde, önümüzdeki dönemde finansal sıkıntı yaşanmaması anlamında kredi sağlanması, SGK destek ve teşviklerinin ele alınması gibi maddeler mevcut."
"Ülke olarak almış olduğumuz önlemler sonucunda dünya geneline bakıldığında iyi bir pozisyondayız. Koronavirüs salgını tehlikesinin atlatılmasının ardından hızlı bir yükselişin sağlanacağına inanıyoruz." diyen Sili, planlı tanıtım çalışmalarıyla ve gerekli ilişkileri kurarak pazarların tekrar hareketlendirilmesi adına en iyisini yapabilecek güçte olduklarını belirtti.
Tatil yapan ve ülkelerine dönmek isteyen turistlerin 20 Mart'a kadar başvuru yapması gerektiğini aktaran Sili, 17 Nisan'a kadar güvenli buldukları Türkiye'de kalmak isteyen misafirlere de hizmet vermeye devam edeceklerini ifade etti.
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu üyesi de olan Sili, dernek binasında gazetecilere, koronavirüs salgınının dünya genelinde sorun olduğunu söyledi.
Salgına karşı Türkiye'de ciddi tedbirler alındığını vurgulayan Sili, "Önlemlerin, vatandaşımızın sağlığı ve salgının yayılmaması adına son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Alınan önlemlerle kendi vatandaşlarımızı salgına karşı korurken bir yandan da misafirlerimizin sağlığını korumuş oluyoruz. Yapılan çalışmaları değerli buluyoruz." dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile sürekli istişare halinde olduklarını belirten Sili, şunları kaydetti:
"Durumun en düşük seviyede atlatılması ve bertaraf edilmesi için turizmcilerin sunduğu öneriler ve bakanlığın çalışmaları var. Sektöre destek paketi oluşturulması için çalışmalar yapılıyor. Maliye Bakanımız da açıklamalarında bunun sinyalini verdi. Bu paketin içeriğinde, önümüzdeki dönemde finansal sıkıntı yaşanmaması anlamında kredi sağlanması, SGK destek ve teşviklerinin ele alınması gibi maddeler mevcut."
"Ülke olarak almış olduğumuz önlemler sonucunda dünya geneline bakıldığında iyi bir pozisyondayız. Koronavirüs salgını tehlikesinin atlatılmasının ardından hızlı bir yükselişin sağlanacağına inanıyoruz." diyen Sili, planlı tanıtım çalışmalarıyla ve gerekli ilişkileri kurarak pazarların tekrar hareketlendirilmesi adına en iyisini yapabilecek güçte olduklarını belirtti.
Tatil yapan ve ülkelerine dönmek isteyen turistlerin 20 Mart'a kadar başvuru yapması gerektiğini aktaran Sili, 17 Nisan'a kadar güvenli buldukları Türkiye'de kalmak isteyen misafirlere de hizmet vermeye devam edeceklerini ifade etti.
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Kaynak: AA
Etiketler : Burhan Sili, Alanya, Ekonomi
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