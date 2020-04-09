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Altıeylül Belediyesi maske üretiyor

Altıeylül Belediyesi, korona virüsü nedeniyle artan maske ihtiyacını bir nebze olsun karşılayabilmek için harekete geçti ve kendi koruyucu maskelerini üretmeye başladı.

09.04.2020 16:39 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:40
Altıeylül Belediyesi maske üretiyor
Altıeylül Belediyesi, korona virüsü nedeniyle artan maske ihtiyacını bir nebze olsun karşılayabilmek için harekete geçti ve kendi koruyucu maskelerini üretmeye başladı.

Balıkesir 'in Altıeylül ilçesinde belediyeye ait Algem birimdeki kursların süreç nedeniyle kapatılmasıyla eğiticiler ve kursiyerleri bir araya getiren Altıeylül Belediyesi tahsis ettiği atölyede gönüllülerin çabalarıyla ilk etapta 12 bin adet maske üretmeyi planlıyor. Üretilen maskeler, ilçede kurulan pazar yerlerinde ve muhtarlıklar vasıtasıyla vatandaşlara ulaştırılarak dağıtımı sağlanacak.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınına karşı vatandaşlar ve kurumlar önlemlerini artırırken, maske ve dezenfektan ürünlerine talep büyük bir artış gösterince, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı Algem biriminde görevli gönüllü eğitmen ve kursiyer kadınların sürece dahil edilmesiyle, bu ihtiyacı karşılamak için ücretsiz maske üretmeye karar verdi. Altıeylül Belediyesi de bu projenin hayata geçirilmesiyle birlikte ilk etapta üretilen maskeleri bu süreçte vatandaşların hizmetinde olan belediye personeline ve vatandaşlara dağıtacak. Her geçen gün artan talebi karşılamak için Altıeylül Belediyesi üretimini iki katına çıkartmayı hedefliyor.

Belediyenin kendi imkanlarıyla maske üretimine başladığına değinen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, "Bu süreçte tamamen belediye bütçesinden kullanılan kaynakla Algem Birimimiz vasıtasıyla rutin yardım alanlarla birlikte 3143 aileye 500 bin TL lik yardım ulaştırdıklarını söyleyen Başkan Avcı; "Taşın altına elimizi daha fazla koymak adına kollarımızı sıvadık ve kendi imkanlarımız ile maske üretmeye başladık" dedi.

Projenin fikrini ortaya atan Başkan Avcı, "Belediyemize ait kısa adı 'ALGEM' olan Altıeylül Gelişim Merkezinin kurslar bölümünün korona virüsü tedbirleri kapsamında kapatılmasıyla boşta kalan eğitmenlerin ve kursiyerinde böyle bir zamanda devletimizin milletimizin yanında nasıl olabiliriz söylemi üzerine en çok ihtiyaç duyulan koruyucu maskelerden üretmeye karar verdik. Kurs merkezimizde gönüllü eğitmen ve kursiyerlerimiz ile maskelerimizi hijyenik ve tüm kurallara uygun bir şekilde üretiyoruz" şeklinde konuştu.

Altıeylül Belediyesinin gönüllü kadınlara hem atölye imkanı, hem de malzemelerini sağlamasının ardından üretilen maskelerin ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtacaklarını ifade eden Avcı, "Altıeylül Belediyesi Algem Birimimizden faydalanan gönüllü kursiyerlerimiz ve bu eğitimleri veren öğretmenlerimiz güzel bir sinerji yakaladılar. Biz onları bir araya getirdik, şu anda burada ilk etapta bir mini bir atölye oluşturduk ve 12 bin adet maske üretimi yapmayı planlıyoruz. Üretimini yaptığımız maskelerin sterilizasyonunu sağladıktan sonra, belediye çalışanlarımıza, ilçemizde kurulan pazarlarda ve muhtarlıklar vasıtasıyla diğer vatandaşlarımıza dağıtacağız. Bu süreçte taşın altına elini koyan ve maske üretimimize destek veren tüm gönüllü vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum " ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Hasan Avcı, Balıkesir, Altıeylül, Güncel
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