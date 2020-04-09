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Altıeylül Belediyesi maske üretmeye başladı

Altıeylül Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, maske üretmeye başladı.

09.04.2020 15:36 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:36
Altıeylül Belediyesi maske üretmeye başladı
Altıeylül Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, maske üretmeye başladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Altıeylül Gelişim Merkezi'ndeki (ALGEM) eğitmenler ve kursiyerler, semt pazarlarında ve muhtarlıklarda vatandaşlara ulaştırılması için maske üretiyor.
Altıeyül Belediye Başkanı Hasan Avcı, "Üretimini yaptığımız maskeleri belediye çalışanlarımıza, ilçemizde kurulan pazarlarda ve muhtarlıklar vasıtasıyla diğer vatandaşlarımıza dağıtacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Altıeylül, Güncel
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