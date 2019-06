Altıeylül Belediyesi tabelasına TC ibaresi talebi geldi

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Ankara ziyareti sonrasında Altıeylül TV'nin Canlı yayın konuğu olarak gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Avcı, logodan, pis kokuya, belediye tabelasına TC. ibaresine kadar birçok konuda açıklamada bulundu.



Başkan Avcı Ankara ziyareti dönüşü yaptığı açıklamalarda şehir merkezinde kalan cezaevinin taşınması konusunda önemli adımlar attıklarının altını çizdi. Altıeylül Belediyesi logo değişikliği konusunda açıklamalarda bulunan Başkan Avcı, çok şikayet alan şehir çöplüğü kokusuna değindi.



Ankara ziyareti sonrasında ayağının tozuyla Altıeylül TV'de canlı yayın konuğu olan Başkan Hasan Avcı Ankara ziyaretleri hakkında bilgiler verdi. Başkan Avcı özellikle Sütlüce Mahallesinde şehir merkezinde kalan Kapalı Cezaevi'nin taşınması konusunda yapmış olduğu görüşmelerden bahsetti. Avcı; "Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden talep ettiğimiz birkaç yer var. Onlardan birisi de Cezaevi. Geçmiş dönemde ceza evine bir yer bulmuştuk. Mutabakata varmıştık. Bulunan yer Organize Sanayii'nin gelişme alanında kaldığı için olumsuz olarak sonuçlandı. Şimdi yeni bir yer tespit ettik. Bununla ilgili olarak Ankara ziyaretimizde Milli Emlak ile görüştük, sağ olsunlar talebimize sıcak baktılar. Bir çalışma yapacağız, bu çalışma olumlu karşılanırsa hedefimize ulaşmaya çalışacağız. Ayrıca belediyemiz için talep ettiğimiz yerler de var. Elbette hepsi olumlu olmayabilir, devletin de kendine ait yatırımları var. Önümüzdeki süreçte şehir merkezinde kalan Cezaevi'nin taşınması konusunda önemli çalışmalarda bulunacağız. Her şey olumlu giderse 23 dönümlük bir alan üzerinde bulunan Cezaevi'ni taşıyıp orasını ilçemize Millet Bahçesi olarak kazandırmayı düşünüyoruz" dedi.



Avcı, "Projeler devam ediyor"



İlçe genelinde devam eden projeler hakkında bilgiler veren Başkan Avcı, geçmiş dönem Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can'ın talimatıyla Ümraniye Belediyesi'nin ilçeye yapmış olduğu Kültür Merkezi inşaatının durduğunu ifade etti. Başkan Hasan Avcı devam eden projeler hakkında da bilgiler vererek şunları söyledi; "Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Şu an durmuş olan bir tek Hasan Can Kültür Merkezimiz var. Onu da Ümraniye Belediyesi ile bir noktaya varıp çözeceğiz. Onun haricinde, ALGEM Hizmet Binası, Plevne Kapalı Pazar Yeri, Sultan Alparslan Kültür Evi'nden İsmail Akçay Parkı ve Millet Kıraathanesi'ne kadar yoğun olarak çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca hem kırsalda hem merkezde kilit parke taşı döşeme işlerimiz sürüyor. İnşallah Temmuz başında İsmail Akçay Parkı ve Millet Kıraathanesi'nin açılışını yapacağız. Diğer projelerimize de bu yıl sonunda, özellikle Asuva park yanındaki Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi çalışmamıza başlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.



Avcı, "Personellerimizi birebir dinledik"



Projelerin kendi alanında en iyi donanıma sahip personellerin oluşturduğu bir Proje Etüt Ekibi olduğunu söyleyen Avcı, ayrıca personele yönelik olumlu çalışma ortamı hazırlamak için bir dizi faaliyetlerde bulunduklarının altını çizdi. Avcı; "Altıeylül Belediyemizde vatandaşlarımızı düşünen, onlara iyi hizmet vermek için gayret eden personellerimiz var. Ayrıca tüm Projelerimizi hazırlayan iyi bir Proje Etüt Birimimiz var. Çalışan arkadaşlarımızla gurur duyuyorum. Personelimizin Altıeylül'e hizmet etmek için daha gayretli olduklarını biliyorum. Geçtiğimiz günlerde bütün personelimizi A'dan Z'ye birebir dinledik. Elimde personelimin taleplerine yönelik bilgiler var. Onların yorumlarını, taleplerini süzgeçten geçirip, bizim göremediğimiz, yanlış yaptığımız yerleri düzeltip, personelimizi nasıl verimli hale getirebilir diye çalışmalar yapıyoruz" dedi.



Avcı, " Pis kokunun kaynağı şehir çöplüğü"



Havaların ısınmasıyla şehrin bir kısmında ortaya çıkan çöplük kokusuyla ilgili de Altıeylül Belediyesi'ne gelen şikayetler hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Hasan Avcı vatandaşın artık ilçe belediyesi ile büyükşehir belediyesinin görev tanımlamasını öğrenmeleri gerektiğini söyledi. Şehir çöplüğünün büyükşehir belediyesinin ukdesinde olduğunu söyleyen Avcı; "Çöplükle ilgili olarak Büyükşehir Belediyemiz ile istişare ettik. Aslında bir açıklama yapacaklardı ama gündemin yoğunluğu ile herhalde fırsat olmadı. Çöplüğü işleten firma elektrik çıkarmaya yönelik bir çalıma yapıyor bu sebeple akşamüzeri bir sondaj çalışması yapıyor. Bu durumda 30 - 40 yıllık çöpün metan gazı açığa çıkıyor. Dolayısıyla bizim Altıeylül bölgemizi etkiliyor. Firma kısa sürede bu çalışmayı bitireceklerini söyledi. Özellikle Balıkesir'in bütün çöpünün buraya gelmesine gerek yok. Büyükşehir Belediyemiz bu konu ile ilgili projeler hazırlıyor. Önümüzdeki süreçte koku sıkıntımızın kalmayacağına inanıyoruz" dedi.



Avcı'dan, değiştirilen logo hakkında açıklama geldi



Görülen lüzum üzerine değiştirilen Belediye Logosu hakkında yapılan olumsuz yorumlara da cevap veren Başkan Avcı, samimi olarak eleştirenlere saygı duyduğunu söyledi. Sormadan ezbere haber ve yorum yapanlara cevap veren Avcılogo tasarımı için herhangi bir bedel ödemediklerini belirtti. Yakın zamanda mevcut logonun uygulama yerlerinden kaldırılıp büyük bütçeli harcamaların yapılmayacağına da dikkat çeken Başkan şunları söyledi; "Bazı kişiler Zekai başkanın Altıeylül'deki izlerini sildiğimiz ile ilgili söylemleri var. Ben bu konu ile ilgili olarak Zekai başkan ile de istişare ettim. Maalesef mevcut logonun kullanım yönü zayıf, o yüzden onunla yola devam edemiyoruz. Kullanımı kolay bir logo arayışına girdik. Bunu Meclis Toplantılarımızda dile getirdik. Bu logo ile ilgili bir yarışma teklifinde bulunmadık. Logoyu çalışanlar gönüllü olarak tasarım yaptı. Oy birliği ile Mecliste kabul edilen Logo için Karesi Belediyesi'nin taklidi olduğumuz yorumları yapılıyor. Öncelikle; Karesi ve Altıeylül ilçeleri Karesi Beyliğinin hüküm sürdüğü topraklardan oluşuyor. Birbirimizden etkilenmemiz aynı motifleri kullanmamız kadar doğal bir şey yok. Altıeylül'süz Karesi, Karesi'siz Altıeylül olamaz. Biz Karesi ile yarış yapmıyoruz, kolkola yürüyoruz. Karesi başarılı olup Altıeylül olmazsa, Altıeylül başarılı olup Karesi olmazsa hiçbir yere varamayız. Balıkesir gelişecekse iki ilçe beraber ayağa kalkmalıdır. Bu noktada da Karesi'nin doğru yaptığı her şeyi severek alırız. Bizim doğru yaptığımızı da Karesi alabilir. Burada anormal hiçbir şey yok" dedi.



Avcı, Vatandaşlarımız ilaçlama için talepte bulunabilinir



Haşere ile mücadele ile ilgili yaşanan gecikme hakkında bilgilendirme yapan Başkan Avcı; "Geçen yıllarda ilaçlama işini Büyükşehir Belediyemiz yapıyordu. Bu sene ilçeler Büyükşehir ile Protokol yapıyor, artık ilçe belediyeleri yapacak. Seçim dolayısıyla protokol gecikti, 1 Haziran itibarıyla ilaçlamaya başladık. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde ilaçlamayı gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımızın bu yönde bir talepleri varsa 444 06 09 ve 0 533 154 01 01 numaralarımızdan ulaşabilirler.



Altıeylül Belediyesi tabelasına TC ibaresi talebi geldi



Başkan Avcı, Haziran Meclis Toplantısında CHP 'li Meclis Üyeleri tarafından önerge verilmesi konusuna da açıklamalarda bulundu. Avcı; " Bizim kısa bir süre olmasına rağmen Mecliste güzel bir ahenk ve ortam yakaladık. AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti Meclis Üyelerimizle çalışmalarımız güzel gidiyor. TC mevzusu sadece bu arkadaşlarımızın etkisi altında değil Türkiye genelinde yaşanan bir hadise. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatları olmaktan bu ülkede yaşamaktan gururluyuz. Bu talep Büyükşehir Meclisinde de gündeme geldi, oylamaya sunuldu. Önümüzdeki süreçte netleşecek, o zaman gündeme alırız diye düşündük" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA