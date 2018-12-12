Altıeylül Belediyesinin Kış Çalışmaları Devam Ediyor

12 Aralık 2018 Çarşamba 11:42



12 Aralık 2018 Çarşamba 11:42

Altıeylül Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hem kırsal hem merkez mahallelerde yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.Hacı İlbey Mahallesinde yapımı tamamlanmak üzere olan park alanı düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı vatandaşın taleplerini önemsediklerini ve değerlendirdiklerini ifade etti.Başkan Avcı, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgiler vererek şunları söyledi, "Vatandaşın talepleri bizim için önemli. İmkanlarımız doğrultusunda vatandaşımızın isteklerini en iyi koşullarda gerçekleştirmek için gayret sarf ediyoruz. Göçmen Konutlarında oturan vatandaşlarımız mevcut parkın iyileştirilmesini talep etmişlerdi. Biz de bunu sıfırdan projelendirdik. O civarda herhangi bir kafe, çay bahçesi vs. yoktu. Kafeteryası, yeşil alanı, çocuk oyun alanı, fitness aletleri ile yeni bir yaşam alanı oluşturmaya karar verdik. Şu an yapımı devam ediyor. Kısa sürede bitirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yine, Hacı İlbey Mahallemizde yaşayan vatandaşların parka inişte zorluk çektikleri bilgisi muhtarımız tarafından bize bildirildi. Biz de bu sorunu ortadan kaldırmak için bir merdiven yaptık. Merdivenin dönüş yerlerine sahanlık yaptık, ağaç diktik. Vatandaşımız burada oturup nefes alabilsin, mola verebilsin diye bank da yerleştireceğiz. Merdivenin tehlikeli bulduğumuz bölümlerine ferforje korkuluk yaptık. Sonrasında da renklendirme yaparak görsellik kazandırdık. Vatandaşımızın huzur ve mutluluğu için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Altıeylül ilçesi olarak en çok ova köyüne sahip olan ilçeyiz. Yağışlı havalarda, kırsal mahallelerimizde tarla yollarının çok sık kullanılması dolayısıyla çamurlaşmayı getiriyor. 2014'den bu yana, bu şekilde üst yapı dolgu malzemesi ile 800 km yol yapmışız. Belli bir programlama dahilinde kırsal mahallelerimizde yol yapım çalışmalarımıza aralıksız olarak devam ediyoruz" dedi. - BALIKESİR