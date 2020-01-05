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Altıeylül'de cadde ve sokaklar yenileniyor

Altıeylül Belediyesi ilçede vatandaşın talep ve önerileri doğrultusunda sokak ve caddeleri yeniliyor.

05.01.2020 15:50 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:56 Altıeylül'de cadde ve sokaklar yenileniyor
Belediyesi ilçede vatandaşın talep ve önerileri doğrultusunda sokak ve caddeleri yeniliyor.
Kasaplar Mahallesi Çatal Sokağı sakinlerinin talebi üzerine Fen İşleri ekipleri tarafından başlatılan çalışmada sona yaklaşıldı.
Anketler sonucunda sokakta bir yenileme ihtiyacı olduğunu tespit eden ekipler, yapım çalışmaları için en uygun dönem olan toprağın nemli olduğu zamana planlama yaparak vatandaşların taleplerine cevap verdi. Proje üzerinde çalışmalar yapılırken vatandaşların da fikirlerini alan Altıeylül Belediyesi, katılımcı belediyecilik örneği sergiledi.
Bir haftalık süreçte yaklaşık 85 metre uzunluğundaki sokakta yenileme çalışmaları gerçekleştiren ekipler, bin 500 metrekare begonit (antik taş), 95 metre oluk ve 25 metre de beton bordür döşemesi yaptı.
Yapım çalışmalarının ardından yerleştirilen dekoratif kent mobilyaları, aydınlatmalar ve yeşillendirme faaliyetleri ile sokak estetik hale getirildi.
Esnaf ve sokak sakinlerinin beğenisini kazanan çalışmalar, sokak başında konumlandırılacak Osmanlı çeşmesi ile tamamlanacak.

Altıeylül, Güncel

Kaynak: AA

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