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Altıeylül'de "Çocuk İstismarının Önlenmesi ve Bilgilendirme Protokolü" imzalandı

Altıeylül Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile Balıkesir Üniversitesince (BAÜN) geliştirilen proje kapsamında "Çocuk İstismarının Önlenmesi ve Bilgilendirme Protokolü" imzalandı.

26.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:58 Altıeylül'de
Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile Üniversitesince (BAÜN) geliştirilen proje kapsamında "Çocuk İstismarının Önlenmesi ve Bilgilendirme Protokolü" imzalandı.
Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, BAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Narlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik ve Kadın Meclisi Başkanı Özge Güneri'nin hazır bulunduğu imza töreni, Altıeylül Belediyesi başkanlık makamında gerçekleştirildi.
Proje geliştiricisi olarak konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Güneri, çocukların kişisel hakları olduğuna dikkati çekti.
Çocukların bu konuda bilgilendirilmesinin önemine değinen Güneri, iki yıl önce başlattıkları projenin aileler ve eğitimcilerin yanı sıra çocuklar tarafından da dikkate alındığını sözlerine ekledi.

Balıkesir, Altıeylül, Güncel

Kaynak: AA

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