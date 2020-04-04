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Altıeylül'de koronavirüs önlemleri sürüyor

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, denetimler sürüyor.

04.04.2020 17:46 | Son Güncelleme: 04.04.2020 18:02
Altıeylül'de koronavirüs önlemleri sürüyor
Balıkesir 'in Altıeylül ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, denetimler sürüyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe genelindeki yerlerde dezenfekte çalışmaları sürüyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hasan Avcı, 17 ekibin gece gündüz çalıştığını ifade etti.
Pazar yerlerinde de bir dizi önlemler aldıklarını belirten Avcı, şunları kaydetti:
"Son alınan önlemler dahilinde esnaflarımız arasında mesafeyi arttırdık. Sadece gıda üzerine satış yapan esnaflarımız ile pazar kuruluyor. İlçemizin büyük pazarı olan Cumartesi Pazarı'nın daha kontrollü hale getirilmesi ve vatandaşların yığılmasını önleme amacıyla Kurtdereli Spor Salonu karşısındaki açık otopark alanına kurduk. Esnaf ve vatandaş sağlığı konusunda azami olarak riskleri ortadan kaldırmış olacağız. Elbette vatandaşlarımızın da tedbirli olarak alış verişe çıkmasını rica ediyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Hasan Avcı, Balıkesir, Altıeylül, Güncel
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