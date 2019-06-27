27.06.2019 11:02
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Altıeylül'de Yaz Spor Okulları başladı

Altıeylül

Altıeylül Belediyesi ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü ortaklığında yapılan Yaz Spor Okulları faaliyetlerine başladı.

Altıeylül Belediyesi ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü ortaklığında yapılan Yaz Spor Okulları faaliyetlerine başladı.

Buyıl başlayan ve 4 branşta açılan yaz spor okullarına ilgi büyük oldu. Öğrencilerin yaz dönemini en iyi şekilde değerlendirmeleri ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için başlatılan Yaz Spor Okulları; Futbol , yüzme, tenis ve judo dallarında hizmet veriyor. Yetkililer Hafta içi yapılan kursların başlama saatinin 09.00 olduğunu belirtirken, öğrencinin yaşına ve müsait olma durumuna göre guruplar oluşturulduğu bilgisini verdi. 24 Temmuz itibariyle başlayan Yaz Spor Okulları'nda; teniste 105, futbolda 100, yüzmede 45 ve judoda 25 öğrencinin eğitim gördüğü bildirildi.

Altıeylül Yaz Spor Okulları'nın ilk dönemi 19 Temmuz'da bitecek. İkinci dönem başlangıç tarihi ise 22 Temmuz, bitiş tarihi ise 30 Ağustos olarak belirlendi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Futbol , Altıeylül , Spor

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