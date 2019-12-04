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Altıeylül 'engelsiz düşün' dedi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliklerinde Altıeylül Kent Konseyi Engelli Meclisi tarafından hazırlanan 'Engelsiz Düşün' projesine destek veren vatandaşların cümleleri görücüye çıktı.

04.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:25Altıeylül 'engelsiz düşün' dedi
3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliklerinde Kent Konseyi Engelli Meclisi tarafından hazırlanan 'Engelsiz Düşün' projesine destek veren vatandaşların cümleleri görücüye çıktı. En çok beğeni alan on cümlenin sahiplerine hediyeleri verildi.

3 Aralık Salı günü,Türkiye Sakatlar Derneği Balıkesir Şubesi,Altıeylül ve Karesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikler kapsamında Balıkesir Büyükşehir Sergi Salonu'nda açılan sergide, engelli vatandaşlar tarafından yapılan el sanatlarının yanı sıra, Altıeylül Kent Konseyi Engelli Meclisi tarafından organize edilen 'Engelsiz Düşün' projesine destek veren 70'e yakın cümle de yer aldı. Proje hakkında bir değerlendirme yapan Altıeylül Kent Konseyi Genel Sekreteri ve Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ödemiş, engelli bireylerin hayatını idame ettirmeleri için gerekli standartları oluşturmak için gayret ettiklerini belirtti. Altıeylül Kent Konseyi Engelli Meclis Başkanı Halil Özcan ise, 'Engelsiz Düşün' projesi ile farkındalık yaratmaya çalıştıklarını ifade etti. Özcan, şehrin bir çok kesiminden vatandaşın empati yaparak engelsiz cümleler kurduğunu söyledi, katılımda bulunan herkese teşekkür etti. Sergide engelsiz düşün cümleleri ile katılımda bulunan vatandaşlaraise teşekkür belgesi takdim edildi.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşen etkinliğin finali Salih Tozan Kültür Merkezi'nde yapıldı. Engelli vatandaşların sunumuyla gerçekleşen Halk Müziği Konseri'nin ardından 'Engelsiz Düşün' projesinde en çok beğeni alan on cümlenin sahiplerine hediyeleri takdim edildi. - BALIKESİR

Kent Konseyi, Altıeylül, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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