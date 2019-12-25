Altın 1,500 doları, Brent petrol 67 doları aştı

ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşmasının ilk aşamasının imzalanmasına ilişkin belirsizlikler ve petrolde üretim kısıntısının süreceğine ilişkin öngörülere bağlı olarak, altın ve petrol fiyatları yükseldi. Altının ons fiyatı 1,500 doları, Brent petrolün varil fiyatı da 67 doları aştı.

Üretim kısıtlamasının artırılacağı endişelerine paralel olarak Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.22 artışla 67.20 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.18 artışla 60.92 dolardan işlem görüyor.

gümüş, yüzde 0.35 artışla 17.85 dolardan,

altın, yüzde 1.05 artışla 1,504 dolardan,

bakır, yüzde 0.01 artışla 2.825 dolardan,

platin, yüzde 7.20 artışla 945.60 dolardan ve

paladyum yüzde 0.05 artışla 1,885.00 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 286 liraya, çeyrek altın 466 liraya, Cumhuriyet altını da 1,895 liraya yükseldi.