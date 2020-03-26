Altın 1,600 dolarda, petrol geriledi

ABD'de bugün açıklanacak işsizlik maaş başvurularında büyük artış olacağına ilişkin beklentilerle düşen altın 1,600 dolarda tutunurken, petrol fiyatları düştü.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye 'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolün varil fiyatı yüzde 0.7 düşüşle 27.20 dolara, ABD hafif petrolü de yüzde 1.5 düşüşle 24.12 dolara geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 1.07 düşüşle 14.30 dolardan,

altın, yüzde 1.04 düşüşle 1,600.38 dolardan,

bakır, yüzde 0.51 artışla 4,872.50 dolardan,

platin, yüzde 1.45 düşüşle 730.91 dolardan,

paladyum yüzde 3.59 düşüşle 2,257.27 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise gram altın 335 liradan, çeyrek altın 521 liradan, Cumhuriyet altını da 2,142 liradan satılıyor.

Kaynak: DHA