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Altın 1,600 doların, petrol 30 doların üzerinde

ABD Senatosu'nda 2.0 trilyon dolarlık yardım paketi üzerinde uzlaşma sağlanınca, altın fiyatı 1,600 doların üzerinde tutunurken, Brent petrolün varil fiyatı yeniden 30 doları aştı.

25.03.2020 09:52 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:52
Altın 1,600 doların, petrol 30 doların üzerinde

ABD Senatosu'nda 2.0 trilyon dolarlık yardım paketi üzerinde uzlaşma sağlanınca, altın fiyatı 1,600 doların üzerinde tutunurken, Brent petrolün varil fiyatı yeniden 30 doları aştı.

Goldman Sachs, altının ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları sonrası "dönüm noktası"nda olduğunu vurguladı ve alım önerisi yaptı. Goldman Sachs Group Inc., Fed'in "açık uçlu" parasal genişlemesinin fonlama streslerini ortadan kaldıracağını ve gelişen piyasa talebindeki düşüşün negatif etkilerini gidereceğine işaret ederek, Aralık 2020 vadeli altın kontratında alım önerdi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolün varil fiyatı yüzde 0.89 artışla 30.54 dolara, ABD hafif petrolü de yüzde 1.76 artışla 27.18 dolara yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 1.06 artışla 14.45 dolardan,

altın, yüzde 0.08 artışla 1,613.56 dolardan,

bakır, yüzde 5.37 artışla 4,848.00 dolardan,

platin, yüzde 3.66 artışla 738.78 dolardan ve

paladyum yüzde 1.13 artışla 1,973.67 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise gram altın 335 liraya, çeyrek altın 521 liraya, Cumhuriyet altını da 2,142 liraya yükseldi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Goldman Sachs, Ekonomi

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