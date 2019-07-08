"Altın Badem" Datça'dan kopuyor!..

Datça halkının, değerli sinema sanatçılarıyla buluşmasına vesile olan festival, yıllar içinde gelişip daha geniş kitlelere ulaşarak kabına sığmaz oldu. Hal böyle olunca da, festivalin kapsamını genişletme zorunluluğu doğdu.

2017 yılına gelindiğinde festivalin kurucusu Saygın Medya adına başkan Saygın Kurt, komite ile yaptığı uzun toplantılar sonucunda organizasyonun kapsamını genişleterek "Datça Altın Badem Turizm ve Yaşam Ödülleri" olarak yola devam etme kararı aldı.

Son iki yılda "ödül töreni" olarak Datça Amfi Tiyatro'da gerçekleşen organizasyon, Datça'ya tanıtım ve turizm anlamında büyük katkılar sağladı. Datça yöresi, ulusal ve uluslararası yazılı ve görsel basında geniş yer buldu.

2018 yılının Eylül ayında gerçekleşen "2. Datça Altın Badem Ödülleri" töreni sonrası festival komitesine, bir sonraki ödül töreni organizasyonu için, büyük ölçekli teklifler gelmeye başladı.

Aslen Datçalı olan ve hayatının büyük bölümünü Datça'nın tanıtımına adayan Saygın Kurt, artık Datça'ya sığmayan bu büyük organizasyonun kapsama alanının daha da genişletilmesinin gerekli olduğunu gördü. Altın Badem Ödülleri organizasyonunun çok daha geniş kitlelere ulaşması adına, gelen teklifleri değerlendiren festival komitesi, yapılan değerlendirmeler sonucunda, etkinliğin tüm Muğla'yı kapsayacak bir organizasyona dönüştürmesine karar verdi.

Datça, halkı ve esnafı kendileri ile bütünleşen bu etkinliğe, Datça'nın ev sahipliği yapmamasından dolayı belki biraz üzülecek ancak etkinliğin daha da büyümesi, şüphesiz Datça'ya büyük kazanımlar sağlayacak. Datça'da doğan ve gelişen "Altın Badem Ödülleri" organizasyonu, bundan böyle Muğla'nın ve bölgenin tanıtımında büyük rol oynayacak. Alınan bu radikal kararla ilgili kamuoyuna açıklama yapan Altın Badem Ödülleri Yönetim Kurulu Başkanı Saygın Kurt; "Komite olarak aldığımız bu karar, tüm Muğla'ya hayırlı olsun. Bu güne kadar bizi destekleyen ve arkamızda duran tüm dostlarımıza sonsuz teşekkür ederim. Yürüdüğümüz bu yolda bizi engellemeye çalışanlara ve katkı sağlamayanlara rağmen büyüyen bir organizasyon olduk. Peşinde koştuğumuz yeni heyecanlarda ve yüklendiğimiz bu büyük sorumlulukta, halkımızın bize anlayışla yaklaşacağına ve her zaman olduğu gibi, bizi yine yalnız bırakmayacağına inanıyor ve onlara güveniyoruz" dedi.

İsmi "3. ALTIN BADEM ÖDÜLLERİ" olarak güncellenen, herkesin büyük bir merak ve heyecanla beklediği ödül töreni, birbirinden ünlü isimlerin de katılımıyla, Eylül ayında çok önemli bir mekanda gerçekleşecek ve Muğla bölgesinin tanıtımına büyük katkı sağlayacak.