Altın Badem'den Sonra Altın Zambak'ta 'Kızım ve Ben' Filmine

Datça
'da 6 Eylül
tarihinde gerçekleşen 2. Altın Badem töreninde ödül alan "Kızım
ve Ben" filmi, İstanbul Altın Zambak ödül töreninde 'Yılın En iyi Polisiye ve Dram Filmi' kategorisinde ödüle layık görüldü.
Törende 'Yılın Sinema Filmi' dalındaki ödülü "Kızım ve Ben" filmi kazanırken, Cemal Hünal
aynı zamanda 'Yılın Sinema Oyuncusu' ödülüne layık görüldü. Cemal Hünal ve filmin çocuk oyuncusu Zülal Memişoğlu ödüllerini almak için sahneye gelirken, mikrofonu eline alan çocuk oyuncu Zülal Memişoğlu; "Ben sizlerle var oldum ve sizlerin sayesinde buradayım" deyince amfi tiyatroyu dolduranlar tebessüm etti. - MUĞLA
Eylül,Datça
13 Aralık 2018 Perşembe 20:21