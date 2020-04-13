Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Altın el yakıyor

Kuyumcu İbrahim Rafet Sünetci, altında kritik sınırın aşıldığını söyleyerek, "Altının gram fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 368,7 liradan işlem görüyor.

13.04.2020 11:58 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:58
Altın el yakıyor
Kuyumcu İbrahim Rafet Sünetci, altında kritik sınırın aşıldığını söyleyerek, "Altının gram fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 368,7 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 605 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 480 liradan satılıyor" dedi.

Bilecik 'te kuyumculuk yapan İbrahim Rafet Sünetci, yeni haftaya başlayan altının gram fiyatının rekor seviye olan 369,4 lirayı görmesinin ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,7 üzerinde 368,7 lira seviyesinde seyrettiğini belirtti Sünetci, "Cuma günü ons fiyatındaki sınırlı düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 362,7 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, rekor seviye olan 369,4 lirayı görmesinin ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,7 üzerinde 368,7 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 605 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 480 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise bin 687 dolarda dengelendi" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Bilecik, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar’dan ’Biraz edep’ diyen takipçisine tepki Haberler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
Bomba iddia! Erdoğan, ’Şimdi zamanı değil’ diyerek istifa mektubunu yırttı Haberler
Bomba iddia! Erdoğan, "Şimdi zamanı değil" diyerek istifa mektubunu yırttı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Sokağa çıkma yasağı kararı yerinde miydi? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı Haberler
Sokağa çıkma yasağı kararı yerinde miydi? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
Haberler ›› Güncel ››Altın el yakıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:10: Eczacılardan 1 dakikalık saygı duruşu - Haber 13:10: Karasu Nehri'nde 60 ve 75 kilo ağırlığında iki turna balığı yakalandı - Haber 13:10: Kırklareli'nde koronavirüs yasaklarına uymayan 48 kişi hakkında tutanak hazırlandı - Haber 13:10: Beypazarı'nda büyükşehirden çiftçiye tohum desteği - Haber 13:08: Rize'de Kovid-19 tedbirleri - Haber 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler 12:18: Son Dakika: İstifası kabul edilmeyen Soylu'dan ilk açıklama: Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah - Haber 11:58: Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine "Biraz edep" diyen takipçisine tepki gösterdi - Magazin