Altın Elma" Görücüye Çıktı

Adıyaman Müzesi
envanterinde bulunan ve 2004'te Dünya Turizm Yazarları ve Gazetecileri Federasyonu tarafından Nemrut Dağı
'na ödül olarak verilen "altın elma" ziyaretçilerden ilgi görüyor.
"Dünyada güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen ve UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı
'na 2004'te Dünya Seyahat Gazetecileri ve Yazarları Federasyonu (FIJET) tarafından verilen "altın elma" ödülü Müzeler Haftası dolayısıyla Adıyaman
Müze Müdürlüğünde Nemrut Dağı
maketiyle görücüye çıktı.
Müze Müdürü Mehmet Alkan
ve görevliler, ziyaretçilere "Altın elma" hakkında bilgi verdi. Ziyaretçiler ise "Altın elmayı" inceledi.
İl Kültür Turizm Müdürü Mustafa Ekinci
, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce güvenlik gerekçesiyle "Altın elma" ödülünün sergilenmesinin çok uygun görülmediğini söyledi.
Altın elmayı Müzeler Haftası dolayısıyla sergilediklerini anlatan Ekinci, şöyle konuştu:
"Altın elma, bugüne kadar Türkiye
'de Antalya-Kaleiçi, Adıyaman-Nemrut Dağı, Konya-Çatalhöyük ve geçen yıl da en son Diyarbakır
'a verildi. Dolayısıyla altın elma ödülü, dünya çapında turizmin Oscar'ı olarak kabul ediliyor. Dünya Seyahat Gazetecileri ve Yazarları Federasyonu, altın elma ödülünü dağıtırken verdikleri yerin özgünlüğü, önemliliği kriterlerine bakıyor. Onun için bu ödül her yere verilmez. Çok prestijli olan yerler bu ödülü alıyor."
Ziyaretçilerden Abdulkadir Özfırıncı ise ailece Adıyaman'a gezmeye geldiklerini ve müze ziyaretleri sırasında altın elmayı gördüklerini belirterek, "Altın elma, çok ilgimizi çekti, yetkililerden bilgi aldık. Çocuklarımız da altın elmayı görmüş oldu." dedi.
"Altın elma" 24 Mayıs'a kadar sergilenecek.
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Kaynak: AA