Altın Emlak Dijital Dönüşüm Projesi ile büyüyecek

23 ilde 107 Temsilciliği bulunan, emlak sektörünün tamamı yerel sermayeli en güçlü franchisee zinciri olan Altın Emlak 21 yaşında.Türkiye genelinde faaliyet gösteren temsilcileri ile İstanbul 'da bir araya gelerek yeni yıl hedeflerini paylaşan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı "Yeni temsilcilerimizle, 2020 yılı stratejilerimiz ve uzun vadeli hedeflerimizi paylaştığımız bir toplantı oldu. Ofislerimizi, danışmanlarımızı ve genel müdürlüğümüzü dijital dönüşüm ile geleceğe şimdiden hazır hale getireceğiz" dedi. Temsilciler ayrıca Evren Topal'dan "Gayrimenkulde Kazandıran Dijital Pazarlama" eğitimi de aldılar.2020'nın özellikle emlak işletmeleri için önemli bir dönüşüm yılı olacağını belirten Altın Emlak Genel Müdür Yardımcısı Okan Sezer'de "Özellikle bu sene hayata geçecek olan yasal düzenlemeler ile mesleğimizin kıymetini daha da artacak. Artık her isteyen emlak ofisi açamayacak. Taşınmaz ticareti yönetmeliğine en hazır emlak firması olarak temsilcilerinin eğitimlerine, yeterlilik ve yetki belgelerine önem vermeye devam edeceğiz. Tüm emlak işletmelerimiz olarak yönetmeliğin tüm ilke ve kurallarına uygun olarak hazırız" dedi.Sezer "2019 yılında Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirildik. Yetki kapsamındaki Emlak Danışmanı (Seviye 4) ve Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliklerinde sınav ve belgelendirme faaliyetlerine de başladık. Sektörümüzdeki emlak firmaları içinde bu akreditasyonu sağlayan tek emlak firması olduk" diye konuştu."Gayrimenkul pazarlamasına yenilikler getiriyoruz"Özellikle bu yıl için innovasyon, dijitalleşme ve Altın Emlak'a Dönüşüm yılı olarak çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Okan Sezer "Son dönemde temsilciliklerini gelişmiş CRM altyapısı, proje anlaşmaları, uzaktan eğitimler, ofis koçluğu, performans yönetimi, portal entegrasyonları, pazarlama toplantıları, yatırımcı günleri, insan kaynakları ve birçok yeni işbirliği sunuyoruz. Doğruluk ve dürüstlük ilkeleri her iki tarafın yararına nitelikli çözümler üretebilen nitelikli girişimciler ile markamızı büyütüyoruz. Temsilcilerimizi bilgi ve teknoloji ile sürekli geliştiriyor, altyapımızı her geçen gün yeniliyoruz" dedi."2020 kampanyalar yılı olacak"Emlak işletmesi açmak isteyen girişimciler için birçok farklı alternatif ve fırsat sunacaklarını da belirten Okan Sezer "Gençler, bayanlar, ortak olarak ofis açacak kişiler, mevcut işletmelerini kurumsala taşımak isteyenler, marka değiştirmek isteyenler için ilk akla gelen emlak firması olacağız. Çünkü bizler minimum sermaye maksimum gelir hedefleyen girişimciler için en çok desteğin verildiği tek emlak firmasıyız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL