Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Altın, Fed'in parasından nemalanıyor - Şans Sohbetleri

Ekonomist Ali Ağaoğlu ile ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ, bu hafta koronavirüs ana gündemi etrafında altın ve petrol fiyatlarını değerlendirdi.

28.03.2020 09:04 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:04
Altın, Fed'in parasından nemalanıyor - Şans Sohbetleri
Ekonomist Ali Ağaoğlu ile ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ, bu hafta koronavirüs ana gündemi etrafında altın ve petrol fiyatlarını değerlendirdi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Hakan Güldağ, Ali Ağaoğlu, Ekonomi, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››Altın, Fed'in parasından nemalanıyor - Şans Sohbetleri - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Faiz oranları değiştirildi Ekonomi
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Faiz oranları değiştirildi
İmamoğlu seçildikten sonra istifa eden isim Bakanlık koltuğuna oturdu Ekonomi
İmamoğlu seçildikten sonra istifa eden isim Bakanlık koltuğuna oturdu
Herkes dört gözle aşıyı beklerken Kayserili genç bu kabini geliştirdi Ekonomi
Herkes dört gözle aşıyı beklerken Kayserili genç bu kabini geliştirdi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, görevden alındı Ekonomi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, görevden alındı
Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının detayları belli oldu! Valilik, 4 konuda mazerete sahip kimseleri engellemeyecek Ekonomi
Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının detayları belli oldu! Valilik, 4 konuda mazerete sahip kimseleri engellemeyecek
Amazon’dan Türkiye’ye 3,5 milyon liralık koronavirüs desteği Ekonomi
Amazon'dan Türkiye'ye 3,5 milyon liralık koronavirüs desteği
BDDK’dan taşıt ve tüketici kredi ertelemelerine ilişkin karar Ekonomi
BDDK'dan taşıt ve tüketici kredi ertelemelerine ilişkin karar
Türkiye’nin dev bankasının şube müdürü koronadan hayatını kaybetti Ekonomi
Türkiye'nin dev bankasının şube müdürü koronadan hayatını kaybetti

Son Dakika Ekonomi Haberleri

09:39: Valiliklerde il idare kurulları ve pandemi kurulları toplanacak - Ekonomi 09:36: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Ekonomi 09:32: EPDK kararı - Ekonomi 09:29: Salgın nedeniyle artan su tüketimine karşı DSİ'den öneriler - Ekonomi 09:29: THY'den iç hat seferleri açıklaması - Ekonomi 09:01: Son Dakika: Merkez Bankası, kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gitti - Ekonomi 08:50: İmamoğlu seçildikten sonra İBB'deki görevinden istifa eden Karaismailoğlu, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu - Ekonomi 08:28: Herkes aşıya kilitlenmişken Kayserili genç, dezenfeksiyon kabini geliştirdi - Ekonomi 07:45: Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının detayları belli oldu! Valilik, 4 konuda mazerete sahip kimseleri engellemeyecek - Ekonomi 02:25: Son Dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alındı - Ekonomi