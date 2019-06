ALTIN FIRSAT KAPISI: MESLEK LİSELERİ - "Plus" projelerle stajlarını yurt dışında yapıyorlar

Kaynak: AA

CEMAL AŞAN - Van'ın Tuşba ilçesindeki Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri, okul idaresinin hazırladığı Erasmus Plus (Erasmus+) projeleri sayesinde yurt dışında staj yaparak yeni teknolojileri tanıma imkanı buluyor.Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, geçen yıl okulun mobilya, metal, inşaat alanında PVC ve motorlu araçlar teknolojisi bölümlerini aktif hale getirerek döner sermaye işletmesi kurdu.Bu atölyelere yerleştirilen öğrenciler, öğretmenleriyle bir okulun ihtiyaç duyabileceği sıra, masa, dolap, pano gibi tüm ürünlerin yanı sıra basketbol potası, tenis masası, korkuluk, demir kapı, PVC kapı ve pencere, oturma bankı gibi ürünlerin üretimine başladı.Ayrıca okulda araç tamiri, lastik değişimi, balans ayarı gibi teknik işleri de yapan öğrenciler, bu sayede hem uygulamalı yöntemlerle meslek öğrendi hem de döner sermayeden aldıkları ücretlerle ailelerine yük olmadan eğitimlerini sürdürdü.Okul yönetimi de hazırladığı "Erasmus Plus" projeleri sayesinde öğrencilerine yurt dışında staj yapma imkanı sundu.Bu sene yaklaşık 30 öğrencisine Çekya ve İsveç'teki dünyaca ünlü markaların fabrikalarında staj yaptıracak okul yönetimi, gelecek yıl da farklı ülkelere yönelik staj projeleri hazırladı.Okul müdürü Orhan Sert, AA muhabirine, 1,5 yıl önce okulun döner sermaye işletmesini açarak çalışmalara başladıklarını söyledi.Atölyelerde bir okulun, ofisin ihtiyaç duyabileceği tüm mobilyaları üretebildiklerini, motor bölümünde tamir, teker sökümü ve balans ayarı yapabildiklerini anlatan Sert, 1,5 yıldan bu yana öğrencilerin canla başla çalışarak hem kendilerini geliştirdiğini hem de ekonomik gelir elde ettiklerini belirtti.Sert, yaptıkları iş karşılığında asgari ücretin belli oranlarında aylık alan öğrencilerin, bu sayede ailelerine yük olmadan hatta onlara destek olarak eğitim hayatına devam ettiğini vurguladı.Yurt dışında staj imkanıErasmus Plus programı kapsamında hazırladıkları "Otomobillerde Bilgi İşlem ve Dijital Teknoloji Uygulamaları" projesinin Ulusal Ajans tarafından kabul edildiğini aktaran Sert, şunları kaydetti:"Bu sayede 15 öğrencimizle Çekya'nın Prag kentinde 15 günlük bir staj yaptık. Projenin ikinci ayağında 15 öğrencimiz ve 2 öğretmenimiz de İsveç'e gidecekler. Orada 15 gün boyuca otomobillerle ilgili stajlarını yapacaklar. Bu proje, öğrencilerimizde inanılmaz bir değişim yarattı. Farklı kültürleri görmek yaşamak ve ana arterde, işin yapıldığı yerde staj yapmak öğrencilere büyük katkı sağladı. İnsanların iş disiplinini kültürünü gördüler. Bu program, öğrenciler ve bizler için çok faydalı oldu."Gelecek yıl için "Tarihi Eserlerin Restorasyonu ve Dekorasyonu" projesini hazırladıklarını bildiren Sert, projelerinin kabul edilmesi durumunda mobilya ve metal bölümü öğrencilerini staj için Belçika ve Romanya'ya götüreceklerini ifade etti.Sert, bütün öğrencilere yurt dışında staj imkanı sunmak için çaba gösterdiklerini belirtti."Meslek liselerine olan ön yargıları kırmamız gerekiyor"Okulun Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alan şefi Mustafa Demirbay ise öğrencilerin uygulamalı eğitim aldıkları için mesleklerini daha iyi kavradığını söyledi.Meslek lisesi öğrencilerinin okul sonrası hayata daha avantajlı başladığını dile getiren Demirbay, şöyle konuştu:"Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra kamu kurumlarında teknisyen olarak göreve başlayabiliyorlar, aynı zamanda piyasada kalifiye eleman oldukları için iş sahibi olabiliyor, buradan aldıkları belgelerle kendi iş yerlerini açabiliyorlar. 'Meslek lisesi kötüdür' diye bir algı var. Normal liseleri bitiren öğrenciler elinde meslek olmadan hayata başlıyor, bizim öğrencilerimizin elinde bir mesleği oluyor. Hayata 1-0 önde başlıyorlar. Bu sayede öğrenci üniversiteyi kazanamasa bile iş imkanı bulabiliyor. Meslek lisesine olan ön yargıları kırmamız lazım. Doktora, öğretmene, mühendislere ihtiyacımız olduğu kadar, mobilya, metal ustasına ve birçok meslek dalında kalifiye elemanlara ihtiyacımız var. Bu nedenle teknik yönden başarılı, zeki öğrencileri meslek lisemize bekliyoruz.""Dünyanın sadece Van'dan itibaren olmadığını gördük"Staj için yurt dışına giden Motorlu Taşıtlar Teknolojisi Bölümü öğrencisi Selçuk Yıldırım da "Proje kapsamında Prag'a gittik, yurt dışında 15 günlük staj yapma imkanı bulduk. Farklı ülkelere gitmek çok güzel bir duygu. Düzenli bir çalışma sistemleri vardı. Ulaşım konusunda ileri gittiklerini gördük. Çok farklı bilgiler ve deneyimler edindik. Önümüzü, ufkumuzu açtı, gelecekle ilgili planlarımızı şekillendirdi. Dünyanın sadece Van'dan itibaren olmadığını gördük. Bizim için farklı bir deneyim oldu." diye konuştu.Mobilya Bölümü öğrencilerinden Can Orhan ise okulda hem mesleklerini öğrendiklerini hem de aile bütçesine katkı sunduklarını belirtti.