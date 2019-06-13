13.06.2019 23:52
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"Altın Fıstık Türk Sanat Müziği Amatör Ses Yarışması" sonuçlandı

"Altın Fıstık Türk Sanat Müziği Amatör Ses Yarışması" sonuçlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türk sanat müziğinin tanıtımına ve sürdürülebilirliğine katkı sağlamak ve yetenekli genç seslere fırsat tanımak amacıyla bu yıl ikincisini düzenlediği "Altın Fıstık Türk Sanat Müziği Amatör Ses Yarışması" sonuçlandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türk sanat müziğinin tanıtımına ve sürdürülebilirliğine katkı sağlamak ve yetenekli genç seslere fırsat tanımak amacıyla bu yıl ikincisini düzenlediği "Altın Fıstık Türk Sanat Müziği Amatör Ses Yarışması" sonuçlandı.
Onat Kutlar Salonu'nda halka açık gerçekleştirilen finalde, 9 yarışmacı TRT repertuarına kayıtlı eserleri seslendirdi.
Orkestra ve koro eşliğinde sahne alan yarışmacılar, izleyicilere keyifli bir gece yaşattı.
Yarışmacılar, eserleri seslendirdikten sonra jüride de yer alan Türk Sanat Müziğinin güçlü seslerinden Melihat Gülses sahne aldı.
Melihat Gülses, konserinin ardından yaptığı konuşmada, Gaziantep'te bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
Ses yarışmasında finale kalan yarışmacıların güzel performans sergilediğini dile getiren Gülses, organizasyonun geniş katılımla gelecekte de devam etmesini ümit ettiklerini belirtti.
Jüri üyeleri konserin ardından yaptığı değerlendirmede ödül alacak yarışmacıları belirledi.
Yarışmada, Elif Dilan Atmış seslendirdiği "Ne olur akşamları gelsen" eserle birinci, İlbilge İnal "Endülüs'te Raks" ile ikinci, Çiğdem Cız da "Rüzgar Uyumuş" ile üçüncülüğü elde etti.
Birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye bin 500 lira ödül verildi.
Yarışmada finale kalan tüm yarışmacılar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türk Musikisi Korosu'na süresiz katılma hakkına sahip oldu.
Kaynak: AA
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Kültür Sanat

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