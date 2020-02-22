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"Altın Fıstık Türk Sanat Müziği Amatör Ses Yarışması"na başvurular başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından üçüncüsü düzenlenen "Altın Fıstık Türk Sanat Müziği Amatör Ses Yarışması"na başvurular başladı.

22.02.2020 13:56 | Son Güncelleme: 22.02.2020 13:56
Büyükşehir Belediyesi tarafından üçüncüsü düzenlenen "Altın Fıstık Türk Sanat Müziği Amatör Ses Yarışması"na başvurular başladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yarışmaya katılmak isteyenler 6 Nisan Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar "https://gaziantep.bel.tr" adresinden başvurabilecek.
Yarışmaya 1 Ocak 1977-31 Aralık 2000 tarihleri arasında doğan, Gaziantep'te ikamet eden veya Gaziantep'te doğup başka illerde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılabilecek.
Halka açık 16 Nisan 2020'de yapılacak finallerde, birinciye 6 bin, ikinciye 4 bin, üçüncüye 2 bin lira ödül verilecek.
Yarışmada finale kalan tüm yarışmacılar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türk Musikisi Korosu'na süresiz katılma hakkına sahip olacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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