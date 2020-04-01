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Altın fiyatı düştü, petrol yatay

Küresel düzeyde Covid-19 salgınına karşı önlemler artırılırken, birçok piyasada açık kapatma aracına evrilen altında düşüş sürerken, 25 dolar düzeyine kadar çekilen Brent petrolün varil fiyatı da, yatay hareket ediyor.

01.04.2020 17:43 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:43
Altın fiyatı düştü, petrol yatay

Küresel düzeyde Covid-19 salgınına karşı önlemler artırılırken, birçok piyasada açık kapatma aracına evrilen altında düşüş sürerken, 25 dolar düzeyine kadar çekilen Brent petrolün varil fiyatı da, yatay hareket ediyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın başını çektiği diğer petrol üreticisi ülkelerin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun, üretim kısıntısı anlaşması da, Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Aramco'nun günlük üretimini 12.3 milyon varile çıkarmasıyla fiilen bitmiş oldu.

Suudi Arabistan'ın devlet petrol şirketi Saudi Aramco'nun CEO'su Amin Nasser, 10 Mart günü yaptığı açıklamada, petrol üretici ülkelerin üretim kısıtlamasından vazgeçmesinin ardından ham petrol üretimini günde 12.3 milyon varile yükselteceğini ilan etmişti.

Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 2.97 düşerek 25.15 dolar, ABD hafif ham petrolü 0.54 artışla 24.05 dolar düzeyinde işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.23 artışla 14.02 dolardan,

altın, yüzde 0.03 düşüşle 1,585.23 dolardan,

bakır, yüzde 3.65 artışla 4,930.00 dolardan,

platin, yüzde 0.02 düşüşle 721.38 dolardan,

paladyum yüzde 4.51 düşüşle 2,233.93 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise gram altın 341 liradan, çeyrek altın 521 liradan, Cumhuriyet altını da 2,142 liradan satılıyor.

Dubai merkezli banka Emirates NBD Analisti Edward Bell, iki tarafın görüşmelerde bir ilerleme sağlayamamı durumunda, Suudi Arabistan ile Rusya arasındaki petrol savaşının 2021 yılının başlarına kadar sürebileceği uyarısı yaptı.

CNBC'nin sorularını yanıtlayan Bell, "Bu durum, OPEC+ Grubu'nun yürütmekte olduğu üretim kısıntısı politikasının başından bu yana kaçınılmaz bir durumdu" dedi.

Bell, "Suudi Arabistan, üretim kısıntısının sonsuza dek sürmesine ve dünyanın başka yerlerindeki diğer üreticilerin kendi pazar payını kapmalarına izin veremezdi" diye ekledi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Suudi Arabistan, Koronavirüs, Opec, Ekonomi
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