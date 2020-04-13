Altın fiyatı ne kadar oldu? Altın ne kadar arttı? Altın fiyatları nedir? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Piysalarda corona virüs başladığından beri ve özellikle de Çin ABD ticaret anlaşmasının sonuca ulaşamaması ile petrol fiyatlarındaki belirsizlikten dolayı altın fiyatları tarihteki en büyük yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Altın fiyatlarındaki bu yükseliş piyasalarda ciddi hareketlilik sağlıyor. Peki altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 605 lira, cumhuriyet altını da 2.480 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 1.691 dolar seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan altının onsunda 1.660-1.700 dolar aralığının, gram altında ise 350-380 lira aralığının takip edileceğini söyledi.